La caviglia fa male, Prati ancora fuori 

Matteo Prati lavora ancora a parte e domani sarà out per Cagliari-Empoli. Il centrocampista,che la scorsa settimana aveva svolto soprattutto terapie, prosegue nel percorso di recupero e aumenta gradualmente i carichi. Il duro colpo alla caviglia subito a Lecce da Dorgu (espulso nell’occasione), che gli ha anche impedito di giocare con l’Under 21 durante la sosta della Serie A, non è ancora alle spalle: la situazione sarà rivalutata per le partite contro la Cremonese, martedì in Coppa Italia, o con il Parma, lunedì 30 in campionato. Questa mattina è prevista la rifinitura al Crai Sport Center di Assemini, poi alle 13 si terrà la conferenza stampa del tecnico Davide Nicola.

I biglietti

Complice l’orario non comodissimo del match, domani alle 18.30, la vendita dei tagliandi non sta ripetendo i numeri delle precedenti sfide casalinghe. Al momento sono stati venduti circa 15.000 biglietti e restano disponibili posti in tutti i settori escluse le curve, esaurite con gli abbonamenti. Domenica col Napoli le presenze erano 15.733, in calo dopo le 16.365 col Como (record stagionale), le 16.261 con la Roma e le 15.870 con la Carrarese in Coppa Italia. I prezzi: 60 euro per i distinti, 80 per la tribuna blu e 120 per la tribuna rossa (con riduzione per le donne, gli over 65 e gli under 18 rispettivamente a 40, 60 e 80 euro).

