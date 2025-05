La Cavalcata Sarda riempie la città e i locali pubblici 

Una boccata d’ossigeno. La Cavalcata Sarda ha permesso di risollevare il bilancio in parte negativo degli ultimi mesi per bar e ristoranti. «Dopo Natale - riferisce Alberto Fois, presidente Fipe Confcommercio nord-ovest- si è registrata una flessione degli incassi del 20% rispetto al 2024». Pubblici esercizi invece pieni per la Festa della Bellezza grazie alle migliaia di presenze. «Sono iniziative che giovano a tutto l’indotto, se pensiamo che ogni turista porta 120 euro al giorno». E proprio la missione di una “città turistica” è quella che la confederazione condivide con il Comune. «Quest’anno ha di sicuro aiutato che l’evento sia durato 5 giorni e speriamo che si faccia lo stesso anche in altre situazioni». I bar sono stati presi d’assalto e diversi ristoranti del centro hanno fatto sold-out. «Le uniche note negative- aggiunge Fois- sono, intanto, che alcune strutture di ristorazione hanno scelto di restare chiuse ritenendo che i locali sarebbero stati usati più per i bagni che per consumare». L’altra è legata proprio ai servizi: «Ci vogliono molti più bagni chimici». Pareri nel complesso positivi pure da Federalberghi nord-Sardegna che loda manifestazioni simili: «Aiutan o- conclude il suo presidente Stefano Visconti- ad incrementare il prezzo medio per camera venduta e possono favorire l’occupazione anche in località turistiche limitrofe”.(e.fl.)

