Ritorna la Cavalcata Sarda nella sua collocazione tradizionale. Dopo l'insolita edizione settembrina dello scorso anno, la sfilata della settantaduesima edizione si svolgerà in questa prima domenica di giugno. Tantissime le novità a partire dall'ordine alfabetico di sfilata dei 66 gruppi provenienti da altrettanti comuni, non più suddivisi per provincia di appartenenza; 2000 i costumi e 200, tra cavalieri e amazzoni, chiamati a chiudere il lungo corteo. La sfilata sarà trasmessa in diretta su Videolina a partire dalle 09.30, con il commento affidato a Fausto Spano, le interviste di Franco Ferrandu e i contributi di Lucia Cossu e Antonio Brundu. Regia Massimo Piras.