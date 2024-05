«La causa è l’attività del sole, l’ultima volta nel 1878» 

Che sia stato un evento storico lo si desume dai dati: le ultime aurore boreali nell’Isola risalgono al 1848, quando il fenomeno fu apprezzabile in tutta la regione, e nel 1878 fra Sassari e il Nord Sardegna. Ciò che si è verificato nelle scorse ore, non solo ha incantato i sardi ma è stato un motivo di ulteriore studio e riflessione per gli esperti di mezza Europa. Manuel Floris, astrofisico e direttore scientifico del Planetario dell’Unione Sarda, illustra i dettagli dell’altra notte: «Tutto è partito dal sole che va verso la grande attività col ciclo 25», spiega Floris, per poi aggiungere: «Qui, sono apparse delle macchie generando delle espulsioni coronali Cme, con particelle di energia che hanno poi viaggiato nel sistema solare».

Secondo l’astrofisico «una prima parte di particelle è stata deviata, una seconda, invece, ha fatto ingresso nei pori del campo magnetico e, dopo essersi scontrata con lo scudo terrestre, ha dato forma ad una luce nell’atmosfera. Da qui sono scaturite delle aurore, visibili da latitudini diverse e più basse, rispetto a quelle convenzionali». Un rarità insomma, ma di cui gli esperti erano a conoscenza da giorni: «Ci aspettavamo ciò – dice Floris – la massima attività si è registrata fra le 2.30 e le 4 del mattino. Insieme ai fotografi Antonio Tarquini e Lorenzo Busilacchi, abbiamo raggiunto Vallermosa e il nuraghe Piscu di Suelli, documentando il rosso diffuso, ma anche filamenti verdi e viola, derivati dai flussi nel campo geomagnetico».

E sul fatto che il fenomeno sia stato più apprezzabile nel Nord Sardegna, Floris specifica: «Sassari e Cagliari sono distanziate da 2 gradi di latitudine che, in fenomeni di questa portata, sono notevoli. Stando alle statistiche diramate in queste ore, il fenomeno proseguirà nelle prossime 24-48 ore. Non sappiamo ancora se con maggiore o minore intensità». Anche Mauro Messerotti, astrofisico solare dell’Inaf conferma: «Le aurore sono state osservate pure a latitudini medie e basse, perché il fenomeno perturbativo era di intensità estrema. Se la perturbazione verrà sostenuta dall’arrivo di altre Cme, è prevedibile che i fenomeni aurorali siano visibili anche nella prossima notte».

