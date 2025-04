La cattura e l’uccisione di Gheddafi:  storie di una guerra tra petrolio e affari 

Il 20 ottobre del 2011 il leader libico Muammar el Gheddafi veniva catturato e ucciso. Dalla fine del regime instaurato dal Colonnello e dalla sua "Rivoluzione Verde” per la Libia è cominciata un’agonia senza conclusione. Quante bugie sono state dette per giustificare l'intervento occidentale in Libia? Perché l'Italia ha partecipato all'attacco appena due anni dopo aver firmato il Trattato di amicizia con Tripoli? Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Qatar, Emirati Arabi Uniti e poi Egitto, Russia, Turchia, con la partecipazione straordinaria dello Stato Islamico: tutti i protagonisti della guerra e del dopoguerra hanno sempre proclamato di avere motivazioni solenni. Ma esaminandoli uno per uno e guardando alle scelte operative e al risultato odierno, con il Paese nel caos, è evidente che al centro dell'attenzione c'erano sempre e soltanto i giacimenti. Con testimonianze esclusive, racconti di esperienza diretta, analisi di specialisti e confronto di dati, il libro di Giampaolo Cadalanu, inviato speciale ed esperto di crisi e conflitti in tutto il mondo mostra che a smuovere l'Occidente sono stati e sono ancora oggi gli interessi concreti. Oggi la presentazione del libro a Cagliari, nella sede dell'associazione Stampa Sarda (via Barone Rossi 29), alle 18.

