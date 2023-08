La cattedrale itinerante creata dal jazz 

Tre chiese, tre concerti, il jazz come colonna sonora di tre serate che valorizzano tre perle del patrimonio sardo. Oggi nella chiesa di San Pietro delle Immagini a Bulzi, domani nella chiesa di Sant’Antonio da Padova a Ploaghe e domenica nella chiesa della Beata Vergine Maria Assunta a Nulvi. Prima di approdare a La Maddalena, l’edizione numero 23 dell’International Jazz Festival Musica sulle Bocche prosegue il giro che ha già toccato le tappe di Tergu, Martis, Valledoria, Chiaramonti. Alghero e Castelsardo e Asinara.

Sperimentazione

Enzo Favata, ideatore del festival, propone The Crossing Special Edition stasera alle 20.30 sul sagrato della caratteristica chiesa romanica di San Pietro delle Immagini. The Crossing è un progetto di continua sperimentazione sonora che vede il sassofonista e polistrumentista Enzo Favata cimentarsi questa volta con le suggestioni create dall’ungherese Miklós Lukács, considerato il più grande suonatore di cimbalom al mondo. Insieme a Favata suonano Pasquale Mirra (midi marimba, samplers e live electronics), Simone Graziano (synth basso, piano acustico tastiere, live electronics e Fender Rhodes) e Marco Frattini (batteria e samplers).

L’omaggio

Domani trasferimento a Ploaghe, dove c’è la Chiesa di Sant’Antonio di Padova e di fianco il convento dei Cappuccini. Alle 21,30 omaggio a Lucio Dalla con un trio d’eccezione: il casertano Peppe Servillo (voce) e i due argentini ormai quasi italiani Javier Girotto (sax soprano, sax baritono, flauti andini e percussioni) e Natalio Mangalavite (pianoforte, tastiere, voce) che è storico collaboratore di Ornella Vanoni. Lo spettacolo si intitola “L’anno che verrà” e l’intesa maturata in tanti anni consente al trio di offrire un viaggio emozionante attraverso il repertorio dell'artista bolognese.

Elettronica intima

“Alone” del compositore cagliaritano Gianluca Pischedda è il concerto proposto domenica alle 20 nella seicentesca Chiesa Beata Vergine Maria Assunta di Nulvi, epicentro della settimana dedicata a “Sos Candaleris”. Pischedda, che ha avuto modo di collaborare con big come Chick Corea e Pat Metheny, porta il suo progetto per violoncello solista che utilizzando l’elettronica e in special modo i loops consente di sovrapporre più tracce sonore per produrre brani avvolgenti e di grande intimità.

