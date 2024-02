La cattedrale è cardioprotetta 

La chiesa di Sant’Andrea è cardioprotetta. Al termine della messa solenne di domenica scorsa si è tenuta una breve cerimonia per l’installazione di un defibrillatore, inserito in una teca sulla parete che s’affaccia sul sagrato della chiesa di via Amsicora. La donazione è stata effettuata dal comitato parrocchiale di Santa Rita, presieduto da Anna Carla Mascia, composto da un gruppo di sole donne.

All’evento, oltre a diversi fedeli, hanno preso parte anche una delegazione della sezione Avis cittadina, presieduta da Luca Russo, il parroco don Piero Crobeddu e il diacono, Mario Pinna. «Siamo soddisfatti per il coinvolgimento in questa iniziativa promossa dal comitato di Santa Rita. Noi come sezione Avis - ha detto il presidente, Russo - ci siamo messi a disposizione per la formazione necessaria all’utilizzo del dispositivo salvavita». Quello installato nella chiesa di via Amsicora è il settimo defibrillatore in dotazione nella cittadina, tutti accessibili a chiunque nel caso sia necessario intervenire per soccorre una persona colta da arresto cardiaco. La precedente installazione risale al 4 gennaio scorso quando la sezione Avis, in collaborazione con l’amministrazione comunale, aveva montato un dispositivo (donato da un imprenditore locale) al bar Melody, in viale Pirastu, tra il quartiere di Monte Attu e l’ingresso ovest della cittadina. Quel giorno era stato reinstallato nella sua teca anche il defibrillatore rubato mesi prima da un cittadino straniero. Il defibrillatore, acquistato in memoria di Beatrice Ubaldi, l’insegnante investita a novembre 2022, era stato ritrovato due mesi dopo dai carabinieri della stazione di Tortolì.