La castagnata per i ragazzi dell’oratorio 

Grande festa oggi per la basilica di Sant’Elena che rivive il miracolo di Don Bosco con la tradizionale castagnata. Si dice che nel 1849, dopo una visita al cimitero, Don Bosco offrì delle castagne ai ragazzi dell’oratorio. Nonostante fossero in tanti, le castagne sembravano non finire mai, in un episodio interpretato come un miracolo di generosità e condivisione. L’appuntamento è alle 18 all’oratorio Ferrini per la messa, poi subito dopo la distribuzione delle castagne e un piccolo rinfresco con panini e torrone.

E in basilica è già tempo di preparativi per il Natale: anche quest’anno, sarà realizzato il presepe vivente nel cortile, con la ricostruzione del villaggio di Betlemme. Per non farsi trovare impreparati si è già alla ricerca di figuranti che dovranno vestire i panni della Madonna, San Giuseppe, Gesù Bambino e degli artigiani che gravitano intorno.

«Anche quest’anno la magia del Natale prende vita nella nostra città», è l’appello lanciato dagli organizzatori, «siamo alla ricerca di hobbisti, artigiani e figuranti che vogliano far parte di questo straordinario evento, portando il proprio talento, la propria passione e la voglia di condividere un momento di comunità e tradizione». Per adesioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 3282615837. (g. da.)

