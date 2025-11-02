La “castagnata” inaugura le attività dell’oratorio 

Grande festa ieri all’oratorio della basilica di Sant’Elena dove con la castagnata si è rivissuto il miracolo di Don Bosco. L’iniziativa ha dato il via alle attività invernali dell’oratorio che impegneranno i ragazzi nel doposcuola.

La serata si è aperta con la messa a cui hanno partecipato tutti i ragazzi, gli animatori e le rispettive famiglie. E subito dopo nel cortile c’è stata la distribuzione delle castagne.

«Quella che abbiamo vissuto oggi», ha detto don Euphrem vice parroco della basilica e responsabile dell’oratorio, «è una festa grande, un momento per far capire che noi ci siamo e per dare il via alle attività invernali». Un’occasione, ha aggiunto, «per mostrare ai giovani che sono amati, voluti e integrati nel percorso. L’oratorio è un cortile che accoglie tutti».

Le attività invernali che si svolgeranno sempre nei locali della Ferrini in via Porcu comprenderanno sport, giochi e attività di doposcuola. I bambini saranno ad esempio guidati nel fare i compiti. E a questa festa così speciale hanno partecipato in tantissimi, segno di un oratorio che si rianima e accoglie. Presente anche il parroco don Alfredo Fadda e tutti i diaconi con in testa don Davide che nelle prossime settimane sarà ordinato sacerdote.

