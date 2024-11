La castagna che non t’aspetti 

La fiera delle castagne e del vino nuovo sorprende per numeri e consensi. Un fiume di visitatori si è riversato in centro per rendere omaggio alle delizie di stagione. Incassa solo elogi l’organizzazione a firma Centro commerciale naturale Le Falere.

I visitatori sono arrivati, sfidando il tempo instabile, da tutta l’Isola e non solo.

Ticket a ruba

Tra i più soddisfatti i punti di ristoro, che hanno finito quasi tutte le pietanze preparate, e i locali del centro. Qualche numero, sul finire della serata conclusiva, è stato reso noto: più di 3000 biglietti staccati, 5 quintali di castagne locali consumate solo il sabato. Nonostante il tempo ballerino e qualche acquazzone improvviso.

Incassa un risultato positivo il Ccn Le Falere e il suo presidente Federico Pili: «C’era il pienone. Siamo soddisfatti, non ci aspettavamo questo risultato anche per il tempo che è stato instabile. La manifestazione sta diventando un appuntamento importante per l’autunno isolano. Un bell’ambiente fresco e innovativo. L’installazione del bosco sensoriale è stata apprezzata, così come gli artisti di strada e l’esibizione del gruppo folk. Ha funzionato la domenica mattina, su cui dobbiamo investire per attirare ovviamente un target diverso. Il risultato è frutto di un super lavoro di squadra».

Soddisfatti

Gennaro Esposito, una vita dedicata al volontariato, ha organizzato il suo punto di ristoro in ricordo del figlio Raffaele a sostegno dei servizi socio sanitari. «È andata benissimo sabato, il pranzo rovinato dal meteo. Il tempo non ci ha aiutato ma per noi la sera è andata benissimo. Mi è sembrata un po’ più fiacca rispetto all’anno scorso ma è andata davvero bene, siamo contenti. Abbiamo finito tutto». Le zippulas della cantina di Marco Pistis sono andate a ruba. «È andata bene, forse un po’ meno gente rispetto alla precedente. Però, tanti spunti per migliorare». Carlotta Musa gli fa eco. «È la prima volta che organizziamo uno stand. Oggi abbiamo cambiato postazione perché ieri abbiamo notato che eravamo penalizzati, al momento però abbiamo staccato 130 biglietti solo di zippulas».

