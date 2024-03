«La Cassazione respinge il ricorso: l’incubo è finito» 

La Cassazione conferma quanto già stabilito in primo grado (con il risarcimento danni di 31 mila euro) e poi in Corte d’Appello, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dal Comune di Domusnovas: per l’ex dipendente comunale Paolo Podda termina una vicenda cominciata 17 anni fa presentando un esposto per vessazioni e molestie sul luogo di lavoro.

«Non mi aspettavo - commenta Podda, 68 anni - che si arrivasse in Cassazione dato che nel frattempo sono cambiate diverse amministrazioni ma sono felice che ora tutto sia finito. Questa ulteriore sentenza dimostra che ho sempre svolto il mio lavoro con coscienza nell’interesse della comunità e senza badare al politico di turno». Impiegato al Comune fin dal 1985, nel 2006 Podda è responsabile del procedimento nel settore Urbanistica ed inizia ad avere problemi. «Venivo accusato di essere troppo pignolo nel rilascio delle concessioni edilizie ma io applicavo solo la normativa». Subisce plurimi richiami poi sanzioni, l’isolamento sul luogo di lavoro, il demansionamento (con passaggio forzato ai lavori pubblici), il licenziamento (alla vigilia del Natale 2007 poi reintegrato da un Giudice) e ancora pesanti sanzioni per essersi rifiutato di svolgere delle mansioni (il capo ufficio tecnico di allora gli ordinò di rilevare la presenza di tombini fognari munito di un piccone). Tribolazioni proseguite fino al 2009 che costarono a Paolo Podda anche problemi di salute e il suo passaggio “in comando” agli uffici regionali.

Dal suo esposto è partito anche un processo penale (a carico di Angelo Deidda, Marco Cuccu, Marco Diana e Sandro Corradi: sindaco, vice, dipendente e capo dell’ufficio tecnico comunale) conclusosi nel 2013 con la condanna del solo Corradi, poi deceduto. «Per me e la mia famiglia si è chiusa una vicenda pesantissima, ora potrò dedicarmi ai miei nipoti e al mio giardino con la testa e il cuore sicuramente più leggeri».

