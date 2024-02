La Cassazione: inammissibile l’istanza per le nuove analisi sui reperti di Yara 

Bergamo. Alla fine si torna a Bergamo, dove Massimo Bossetti fu condannato per la prima volta all'ergastolo per la morte della 13enne Yara Gambirasio, scomparsa dalla palestra di Brembate di Sopra il 26 novembre 2010 e trovata morta tre mesi dopo, in un campo non lontano. Lì si terrà infatti l'udienza in cui i legali di Bossetti potranno vedere i reperti del processo: leggings, slip - da cui fu tratta la traccia biologica che, con la comparazione, inchiodò il muratore - scarpe, felpa e giubbotto di lei, e altri campioni di Dna.

Solo vedere i reperti, però, senza ulteriori accertamenti scientifici: perché la Cassazione ha ritenuto inammissibile l'istanza con cui i legali di Bossetti chiedevano di poterli analizzare. La Corte ha quindi confermato il perimetro in cui può essere fatta quest'attività difensiva, in vista di un'eventuale istanza di revisione.

RIPRODUZIONE RISERVATA