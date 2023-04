La Cassazione annulla due no a Zuncheddu 

Due decisioni prese in poche settimane potrebbero incidere nella storia detentiva e giudiziaria di Beniamino Zuncheddu, il pastore di Burcei all’ergastolo per aver ucciso, secondo la sentenza definitiva, tre persone al Cuile is Coccus sulle montagne di Sinnai l’8 gennaio del 1991. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio altrettante ordinanze della Corte d’appello di Roma e del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari: la prima riguarda il “no” alla sospensione dell’esecuzione della pena che avrebbe consentito al detenuto di non rientrare in cella la notte al termine della giornata di lavoro all’esterno del carcere (è in semi libertà); la seconda è legata al rifiuto di concedere la libertà condizionale al carcerato, il quale a quel punto potrebbe estinguere la pena nel caso trascorresse i successivi cinque anni senza violare le prescrizioni previste. I giudici supremi in entrambi i casi hanno accolto il ricorso presentato dall’avvocato Mauro Trogu. Non si conoscono le motivazioni ma sono noti i punti su cui il legale ha basato le domande.

Il massacro

Il detenuto, che ha 58 anni ed è in cella da 32, ha sempre sostenuto di essere estraneo a una strage che aveva cancellato le vite di Gesuino Fadda, 57 anni, titolare dell’ovile a 700 metri di altitudine, del figlio Giuseppe (25) e del pastore Ignazio Pusceddu (57), uccisi al termine di un’azione durata pochi minuti e cominciata attorno alle 18,30. Zuncheddu era stato riconosciuto dal sopravvissuto, Luigi Pinna, e dalle risultanze investigative tra le quali la presenza di un alibi falso (qualcuno, smentito, sosteneva di aver visto il pastore a Burcei all’ora del delitto). All’origine della mattanza, secondo gli inquirenti, gli scontri con i vicini allevatori dell’ovile Masone Scusa dove gravitava anche l’ergastolano (bestie uccise, risse, minacce). Su tutta questa vicenda pendeva una richiesta di revisione del processo basata su prove ritenute nuove, tra le quali la presunta inattendibilità di chi era rimasto vivo (un poliziotto gli aveva fatto vedere la foto del possibile responsabile, cioè Zuncheddu, prima del riconoscimento fotografico davanti al pm). In questo caso il 28 marzo la Corte d’appello di Roma ha ammesso il giudizio e rinviato a maggio per l’assunzione delle prove (testimonianze e intercettazioni). Le due ultime decisioni si aggiungono a questo via libera.

La sospensione

Gli stessi giudici capitolini a dicembre hanno respinto la richiesta di sospendere l’esecuzione della pena (in attesa del pronunciamento sull’ammissibilità della revisione) perché in quel momento non era dimostrato che il sopravvissuto avesse mentito 32 anni fa e, se anche fosse, non crollerebbe la mole di prove «alla base dell’ergastolo». L’avvocato ha sostenuto viceversa che è sufficiente il «ragionevole dubbio» su come siano andate le cose per concedere la sospensione. La Cassazione ha rimandato il caso in Appello.