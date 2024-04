La caserma dei carabinieri nell’ex asilo dell’Esmas 

Tempi stretti per la nuova stazione dei carabinieri a Gonnesa: i lavori di completamento dell’edificio comunale Ex Esmas, che sarà la nuova sede dell’Arma a Gonnesa, devono essere ultimati in pochi mesi visto che l’immobile deve essere consegnato al Comando dei carabinieri per fine luglio.

Non ci sarà il tempo per un bando di gara, l’amministrazione comunale andrà avanti con la procedura negoziata per individuare la ditta che dovrà realizzare le opere da 300 mila euro.

Sembra questo il capitolo conclusivo della storia di recupero e riqualificazione iniziata nel 2010, quando per la prima volta dopo anni di abbandono si mise mano al vecchio asilo: con 300 mila euro di fondi regionali il Comune rifece il tetto, gli intonaci e gli infissi, sistemando tutta la parte esterna. Quattro anni dopo l’amministrazione comunale ha comunicato alla Prefettura l’intenzione di destinare l’ex Esmas a nuova sede della stazione dei carabinieri (l’attuale si trova in corso Matteotti). L’edificio, che può contare su due piani e un’ampia zona all’aperto, necessita però di altri lavori.

A tanti anni di distanza dal primo intervento, nel 2023 l’amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo. Nella determina che dà il via libera alla procedura negoziata si parla di «necessità di consegnare l’immobile al Comando dei carabinieri entro la fine di luglio».

