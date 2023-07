La caserma andrà al Comune 

Comune e Agenzia del Demanio sono a un passo dall’accordo per l’acquisizione al patrimonio comunale dell’ex caserma dei carabinieri. Lo stabile di via Nazionale era stato dismesso negli anni Novanta, quando il Comune accese un mutuo per costruire la caserma attuale. Negli anni seguenti l’edificio fu adibito a sede dell’archivio dell’ufficio tecnico, sino a quando alcuni anni fa è avvenuto lo sgombero, a causa della poca sicurezza dell’immobile. «Abbiamo sollecitato più volte il Demanio, proprietario dell’immobile, a cederlo tramite la Regione – spiega il sindaco Pantaleo Talloru –. Non si è mai venuti a un accordo, mentre ora pare che ci siano i presupposti giusti ed entro poco tempo potrebbe essere ceduto alla Regione, in quanto inserito tra i beni demaniali da dismettere».

L’iter

Sono due i passaggi necessari affinché il Comune possa acquisire la proprietà: l’Agenzia del Demanio trasferisce il bene alla Regione, la quale trasferirà il bene al Comune attraverso un atto di vendita o in donazione. L’acquisto dell’ex caserma permetterebbe di ingrandire i locali del Municipio, in quanto si tratta di un locale adiacente agli stabili comunali. «Il Comune ha già predisposto un progetto di recupero, in accordo con la Sovrintendenza poiché si tratta di un edificio storico in pietra risalente agli anni Trenta e dunque vincolato – continua Talloru –. Richiederemo un mutuo per poter ristrutturare lo stabile quando sarà proprietà del Comune. Diventerà un complesso unico per gli uffici, per i vigili, per il servizio sociale, abbiamo più scopi a cui destinarlo. Dopo l’acquisto di Casa Corda a fine anni Novanta, completeremo il cerchio degli stabili comunali inseriti in un unico complesso caratterizzato dalla contiguità», conclude Talloru.

Lo scopo

«Si tratta di iniziative dedicate alla valorizzazione di immobili pubblici di proprietà dello Stato ma non utilizzati, da affidare agli enti locali – commenta l’assessora ai Lavori pubblici Maura Boi –. Il fine è quello di recuperare il patrimonio dismesso e favorire lo sviluppo di attività di interesse generale sul territorio comunale. È un edificio che sarà oggetto di recupero, riuso e buona gestione, e che va sottratto al degrado assicurandone la fruizione pubblica».

