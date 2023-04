La casalinga e l’arte coi fichi d’India  

Le opere sono soprattutto ispirate alla natura: una gran quantità di fiori, piante, tutte in forme e colori diverse da quella che erano prima di stare sulla tela; ma c’è anche una barca che solca il mare, o una donna di spalle, con un magnifico vestito. E poi un tramonto, un gufo, un grappolo d’uva. Parte dell’opera, quella realizzata col fico d’India, è in rilievo. Il resto è disegnato sulla carta. Insomma la tecnica è quella del collage, ma tutta particolare.

Giulia crea arte con la natura, e si è specializzata nel farlo con i fichi d’India. Le sue sono opere a metà tra pittura e scultura, quadri dove ciò che è sulla tela improvvisamente si rivela in 3D. Qualcosa di raro, forse unico. «Ho cercato, ma non ho trovato altri che fanno questo tipo di cose». La procedura che segue, comunque, è semplice da raccontare ma solo a parole. «Taglio la foglia, le do la forma voluta e la stendo sulla tela, poi la coloro. Uso anche brillantini, per dare molteplici riflessi di luce. Per me è un particolare importante».

«Sembravano dei coralli». Giulia Argiolas, 54 anni, ripensa al primo lavoro fatto e non ha dubbi. Anche se quelle che teneva tra le mani, in quel pomeriggio del 2020 mentre tutti erano in casa, per chiunque altro sarebbero state solo foglie secche.

«Sembravano dei coralli». Giulia Argiolas, 54 anni, ripensa al primo lavoro fatto e non ha dubbi. Anche se quelle che teneva tra le mani, in quel pomeriggio del 2020 mentre tutti erano in casa, per chiunque altro sarebbero state solo foglie secche.

Arte coi fichi d’India

Giulia crea arte con la natura, e si è specializzata nel farlo con i fichi d’India. Le sue sono opere a metà tra pittura e scultura, quadri dove ciò che è sulla tela improvvisamente si rivela in 3D. Qualcosa di raro, forse unico. «Ho cercato, ma non ho trovato altri che fanno questo tipo di cose». La procedura che segue, comunque, è semplice da raccontare ma solo a parole. «Taglio la foglia, le do la forma voluta e la stendo sulla tela, poi la coloro. Uso anche brillantini, per dare molteplici riflessi di luce. Per me è un particolare importante».

Le opere sono soprattutto ispirate alla natura: una gran quantità di fiori, piante, tutte in forme e colori diverse da quella che erano prima di stare sulla tela; ma c’è anche una barca che solca il mare, o una donna di spalle, con un magnifico vestito. E poi un tramonto, un gufo, un grappolo d’uva. Parte dell’opera, quella realizzata col fico d’India, è in rilievo. Il resto è disegnato sulla carta. Insomma la tecnica è quella del collage, ma tutta particolare.

Gioia e passione

«Quando creo provo una gioia unica, mi fa sentire bene, mi fa dimenticare tutto e vivere il momento. E poi mi rilassa tanto. Ho passato momenti in cui mi sentivo giù, ed è stato importante». E il risultato spesso lascia a bocca aperta, perché le opere tutto sembrano meno che fichi d’India, a meno che non le si guardi da molto vicino. Le opere preferite? «Le amo tutte, ma sono affezionata alla donna con quel bel vestito, per me è la donna del mistero. Una figura affascinante, sfuggente». Ci sono quadri grandi o piccole creazioni, non posate sulla tela ma fatte interamente della foglia di fico. Giulia è un’autodidatta totale: «Non ho mai dipinto, ma ho seguito qualche corso dell’Università della Terza Età di Sestu. Anche quelli della mia amica Luisa Loi, che crea opere d’arte con la carta. Sono rimasta affascinata ma sapevo che non era la cosa giusta per me».

Pittrice casalinga

Quest’artista sestese è una presenza fissa da qualche anno ai mercatini ma nella vita di tutti i giorni si dedica alla famiglia: «Sono una casalinga», dice tranquillamente, «e ho due figli, uno grande che convive con la compagna e uno più giovane che vive con noi. Questa scelta non mi è mai pesata e non ho mai voluto fare altro, ma nella vita mai dire mai». E col tempo ha trasformato la sua specialità in una fonte di guadagno: «All’inizio ero davvero affezionata alle mie creazioni. Non volevo separarmene. Ma le mie amiche mi hanno convinto a venderle, ed è davvero bello condividere qualcosa». Per il futuro le idee non le mancano. «Adesso sono affascinata dagli angeli, vorrei fare delle ali. E poi condividere quest’arte, portarla in giro ancora di più, farla conoscere a tutti». Un mezzo potrebbe essere usare i social: «Per ora non ho ancora creato profili online, sono un po’ all’antica. Ma probabilmente lo farò presto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata