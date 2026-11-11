«Non è un annuncio, non è una promessa: è un fatto». Tommaso Giulini sceglie poche parole per raccontare una giornata che il Cagliari e Cagliari aspettavano da dieci anni. Il presidente rossoblù affida ai social un messaggio che sa di liberazione, accompagnato dall’immagine del nuovo stadio gremito di tifosi, tra bandiere, fumogeni e tribune colorate. «Un passo decisivo è stato compiuto», scrive sui social. E poi il riferimento agli anni di duro lavoro, alle risorse investite, alle persone che non hanno mai smesso di crederci. Fino alla frase che riassume tutto: «Oggi il nuovo stadio entra nella fase cruciale e questa volta il futuro deve diventare realtà».

Il nuovo impianto

Non sarà soltanto un campo da calcio circondato dalle tribune. Il progetto disegna una struttura moderna, capace di vivere sette giorni su sette, anche quando il Cagliari non gioca. Un luogo di sport, intrattenimento, turismo e attività economiche, pensato per diventare uno dei nuovi simboli della città. La capienza prevista è di oltre trentamila spettatori, con spalti vicini al terreno di gioco e una copertura destinata a proteggere i tifosi. Una delle novità più significative sarà rappresentata dagli sky box, gli spazi esclusivi affacciati sul campo, destinati alle aziende e agli ospiti, con servizi di ospitalità e ristorazione. Accanto, nasceranno aree hospitality, sale e ambienti multifunzionali. Un modello già diffuso nei più grandi impianti europei, dove gli introiti non dipendono più soltanto dalla vendita dei biglietti.

La nuova casa rossoblù porterà il nome di Gigi Riva. Una scelta approvata all’unanimità dal Consiglio comunale nel marzo 2023, quando Rombo di Tuono era ancora in vita. Non soltanto un omaggio al più grande simbolo del calcio nazionale, ma un legame con la città.

Hotel e negozi

Una vera rivoluzione sarà anche tutto ciò che nascerà intorno al calcio. Il progetto comprende un hotel di lusso con 122 camere e quattro suite, con affacci sul campo e vista sul mare. Una struttura destinata ad ampliare l’offerta ricettiva della città e a intercettare anche il turismo congressuale e professionale. Ci sarà poi il museo del Cagliari, uno spazio dedicato alla storia rossoblù, ai protagonisti, ai trofei e ai ricordi. Dallo scudetto del 1970 alle imprese più recenti, un percorso capace di raccontare generazioni di calciatori e tifosi. Il complesso comprenderà inoltre ristoranti, aree espositive, servizi e spazi per eventi. L’idea è superare il vecchio concetto di stadio, per costruire un polo capace di produrre economia e richiamare visitatori durante tutto l’anno.

La partnership

Il bando pubblicato ieri dall’amministrazione comunale apre anche una riflessione che riguarda il futuro della società. Gli investitori americani rappresentati da Maurizio Fiori e Prashant Gupta, detengono già il 49% del Cagliari. Giulini conserva il 51% e dunque il controllo. La domanda, adesso, è inevitabile: il passaggio decisivo potrebbe arrivare dopo l’aggiudicazione della gara? Oppure il solo bando, oggi realtà, diventa una condizione per il trasferimento delle quote? La pubblicazione della gara potrebbe dunque aprire una nuova fase nei rapporti tra Giulini e i soci americani, mentre l’aggiudicazione rappresenterebbe un passaggio ancora più significativo. Per ora nessun annuncio, soltanto una riflessione destinata ad accompagnare i prossimi mesi.

Sul fronte della costruzione, invece, il Cagliari ha già un alleato industriale: Costim, gruppo legato a Percassi, con il quale ha raggiunto un accordo per partecipare insieme alla gara. Una partnership che unisce il club a un operatore specializzato nella gestione di progetti complessi.

La sfida decisiva

La gara resta aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti. Sessanta i giorni per presentare le offerte. Sul calendario pesa anche l’appuntamento con gli Europei del 2032. Cagliari vuole essere tra le città protagoniste e il nuovo impianto rappresenta la condizione indispensabile per coltivare questa ambizione. Per Giulini è soprattutto il momento di trasformare anni di lavoro e investimenti in qualcosa che finalmente si possa vedere e vivere. Per la città è l’occasione di restituire una prospettiva a tutto un quartiere. Il Sant’Elia ha conosciuto momenti d’oro, ma anche il degrado, fino all’abbandono. Quello nuovo promette un’altra storia. Adesso, però, non bastano più i rendering. Servono imprese, contratti, ruspe e cemento. Perché dopo dieci anni, il sogno non è più vedere come sarà la nuova casa del Cagliari. È entrarci.

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