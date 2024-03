«La casa piena di luce in un ambiente protetto»   

Per prima cosa hanno piantato gli alberi, palme alte, cespugli e rampicanti di bouganvillea, e il giardino ha iniziato a prendere forma, con il prato all’inglese attraversato dalle passerelle pedonali, al centro la piscina e di lato, lungo il muro di cinta posteriore, l’orto.

Poi è stato costruito l’edificio, bianco e squadrato, un unico piano di oltre 1.200 metri quadrati, con grandi vetrate e inondato di luce. Sembra uno spazio per l’arte contemporanea invece è un Centro di abilitazione per persone over 18 con disturbi dello spettro autistico convenzionato con la Regione, si trova a Selargius, a San Lussorio, ed è stato aperto senza clamore a dicembre scorso.

La rete

Lo ha creato dal nulla Franco Meloni (76 anni, medico, manager della Sanità, politico dei Riformatori, ideatore e realizzatore di ospedali in Sardegna e in altre varie parti del mondo), insieme con la sua famiglia; con Irene Fusaro (psicologa, psicoterapeuta e ricercatrice della Fondazione Istituto Sacra Famiglia); con una rete di amici e sostenitori; con tanto sacrificio e impegno e finalmente una congiunzione astrale favorevole che ha consentito, dopo due anni dall’inizio dei lavori, di far entrare tutti i pazienti, 8 residenziali e 16 in diurno, e di avviare una lista d’attesa di diverse decine di ragazze e ragazzi sardi. Un successo, insomma, tanto che si sta pensando a uno spin-off , più piccolo, vicino.

Nel 2003 ha inaugurato il Centro autismo del Brotzu (che attualmente segue 2.500 persone, è un punto di riferimento per l’intera Isola e qualcuno «incautamente» lo vuole spostare), poi dal 2019 al 2023 ha fatto funzionare un’altra struttura a Monastir, ma il sogno di realizzare un Centro all’avanguardia per l’autismo parte da molto più lontano, «esattamente nel ‘98, quando a mio figlio Richi, negli Stati Uniti, fu diagnosticata la malattia. Aveva poco più di due anni», racconta Meloni, che è amministratore e direttore sanitario della Fondazione A18 a cui fa capo il progetto.

«Qui oggi abbiamo tutti pazienti gravi, non autosufficienti, con tendenza all’autolesionismo e all’eteroaggressività. Il nostro scopo non è farli guarire, perché è impossibile, ma dare loro una vita dignitosa e accettabile».

La struttura

La struttura è organizzata in macro ambienti funzionali, comunicanti e visibili, e ogni arredo, dagli scaffali, ai tavoli alle sedie, è studiato secondo criteri precisi che impediscono a chi li usa di farsi male. Le camere da letto, ognuna con bagno privato, hanno pareti morbide, niente maniglie. Le porte sono di ferro, non si possono spaccare a calci. Tutto è controllato con telecamere e attraverso la domotica. Gli obiettivi sono stati due: il primo, la creazione di un centro di alto livello pensato fin nei più piccoli dettagli per essere percepito da chi lo abita come un luogo sicuro, protetto e pieno di pace e serenità.

Il secondo, la realizzazione di un “Nearly Zero Impact Building”, che tramite scelte progettuali accurate e lo sfruttamento delle tecnologie e delle energie rinnovabili abbia un impatto quasi nullo sull’ambiente durante l’intero ciclo della sua esistenza.

Il percorso

Realizzarlo non è stato semplice. «Abbiamo girato tanto per trovare l’area adatta», spiega Meloni, «finalmente l’abbiamo trovata a Selargius, in via Allende, grazie anche alla disponibilità del Comune, che ha fatto una gara per l’affidamento del terreno che ci siamo aggiudicati per 200mila euro. Le strutture sono di proprietà pubblica e noi le abbiamo in concessione per 60 anni». L’intera operazione è costata 2 milioni 300mila euro, ed è stata finanziata con un po’ di fondi della legge 18, con un mutuo bancario, con l’intervento della Fondazione di Sardegna, con contributi personali e donazioni di tanta gente generosa, raccolte anche grazie al maestro di golf Andrea Basciu, che quando ha saputo di avere i giorni contati per un male incurabile ha chiesto a Franco Meloni di aiutare suo figlio autistico di 16 anni e ha recuperato tra amici e clienti una somma importante per contribuire alla nascita del Centro. La progettazione l’ha regalata l’architetto Gianfranco Sequi.

Il metodo

Qui oggi lavorano 25 operatori altamente qualificati (21 dipendenti e 4 consulenti) tra psicologi, educatori, tecnici della neuroriabilitazione e sanitari, l’ultima assunta è una ragazza autistica che si occupa di amministrazione. La formazione dello staff è guidata da Irene Fusaro, e una volta al mese arrivano Luigi Croce e Roberto Cavagnola, due luminari del settore.

«Sono venuta da Milano anni fa, per partecipare a questa avventura, e non me ne sono più voluta andare», sottolinea Fusaro. «Qui mancava un Centro per autistici che seguisse il metodo cognitivo-comportamentale, un modello che dà ottimi risultati, nel senso che migliora enormemente l’esistenza dei ragazzi e delle loro famiglie. In sostanza, queste persone – tutte con forme molto severe – non hanno la capacità di imparare come gli altri, possono apprendere qualunque cosa e anche riuscire a esprimersi, se non con il linguaggio con altri strumenti, ma bisogna insegnarglielo in un certo modo, con percorsi individualistici mirati, progetti educativi da condividere con i genitori che, da soli, non sono in grado di affrontare la situazione. Quando sono piccoli i pazienti sono gestibili, i problemi arrivano dopo, durante la scuola dell’obbligo e quando diventano maggiorenni. Ecco, un Centro come il nostro serve proprio ad aiutarli a diventare adulti, a guidarli a fare delle scelte, ad avere una giornata organizzata, a partecipare ad attività se lo gradiscono, a farli lavorare sul disturbo del comportamento, a fargli gestire la quotidianità, con attività come pulire la camera, farsi la doccia da soli, prepararsi qualcosina da mangiare, uscire con il pulmino per andare al centro commerciale, nei limiti del possibile».

Prosegue la dottoressa: «Qui è stata fatta un’operazione eccezionale, c’è da esserne veramente orgogliosi, ma c’è ancora tanto da fare. Noi abbiamo contribuito a creare un altro Centro, più ridotto, a Villamar, ma ce ne vorrebbero tanti altri satellite sparsi nell’Isola: la necessità sul territorio, purtroppo, è enorme».

