La casa per gli anziani passa da Enas al Municipio 

Giornata importante per Armungia: ieri sono stati firmati gli atti che trasferiscono ufficialmente da Enas al Comune una struttura all'avanguardia per anziani.

Nella cerimonia, presenti il sindaco Antonio Quartu, la vicesindaca Cristina Asceru, l’assessore comunale Giancarlo Agus, l'assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu, insieme all'amministratore unico di Enas, Marco Soriga, l'atmosfera era di giustificato orgoglio. Il sindaco ha sottolineato come, per un Comune che, come tanti, affronta il fenomeno dello spopolamento, la presenza di un centro anziani sia «fondamentale».

L'opera, completata grazie all'impegno di Enas e della direzione lavori, spicca per la sua qualità e per una tecnologia innovativa, pensata e applicata «prima del Covid». La struttura si estende su 6.000 metri di terreno in una zona panoramica e ventilata, è un vero fiore all'occhiello.

Il sindaco Quartu ha annunciato i prossimi passi: la messa in sicurezza con una recinzione, l'arrivo degli arredi per renderla subito fruibile e, in futuro, l'aggiunta di altri due corpi di fabbrica per incrementare i posti letto, puntando a circa 55-60 posti stimati a regime. Per la struttura di Armungia, in particolare, c’è la volontà di renderla pienamente operativa per i 15 anziani che vi risiederanno, completa di videosorveglianza, recinzione e arredi. Un investimento che va oltre l’immobile ma che incarna una visione politica: «Consentire alle persone di poter avere un fine vita dove si è nati e cresciuti e non lontano da chi si conosce». (s. m.)

