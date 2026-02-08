«La casa per anziani? No alla chiusura» 

Il destino della comunità alloggio per anziani Angela Piras continua ad accendere il dibattito a Samassi. La struttura, attiva da decenni e punto di riferimento per il paese, chiuderà il 30 aprile. Una decisione che l’opposizione non condivide e definisce una «ferita alla comunità».

I consiglieri comunali Giancarlo Melis, Luca Setzu, Paolo Cabriolu e Anna Cara, del gruppo Sardegna al Centro 20/20, esprimono preoccupazione non solo per quanto riguarda la casa degli anziani, ma anche per tutti gli altri servizi forniti dalla struttura, come i pasti a persone sole o in difficoltà. «Per la nostra comunità è un grosso danno – afferma Melis – l’età media si sta alzando e chiunque potrebbe aver bisogno, un domani, di un servizio del genere, con la possibilità di restare vicino ai propri familiari».

Il problema riguarderebbe – secondo la minoranza – la mancata realizzazione di interventi strutturali di competenza comunale: «Parliamo di interventi limitati e sostenibili, che avrebbero potuto essere programmati. La scelta di arrivare alla chiusura rischia di far pagare il prezzo più alto agli anziani ospiti, alle famiglie e ai lavoratori», dicono i consiglieri.

L’opposizione ribadisce la disponibilità a svolgere un ruolo di mediazione tra amministrazione comunale e coop di gestione, per individuare una soluzione condivisa. «Quando un servizio pubblico chiude – concludono – non è solo una struttura che si spegne, ma un pezzo di comunità che viene meno. Chiediamo all’amministrazione un atto di responsabilità e ascolto, perché a farne le spese non siano i cittadini e chi lavora ogni giorno per garantire assistenza e dignità alle persone anziane». ( n. f. )

RIPRODUZIONE RISERVATA