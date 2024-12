«La casa incendiata? Di sicuro una vendetta legata al mio lavoro»  

INVIATO

Senorbì. Era il suo piccolo paradiso. «Splendide nottate trascorse a guardare le stelle e i pianeti con la mia compagna Antonella o mangiare con gli amici i prodotti dell’orto», racconta Pier Andrea Pisano, agente della polizia locale di San Basilio. Ma quella casetta in località Pranu Coccoi si è trasformata, in una fredda notte di fine novembre, in un inferno. «Quel giorno mi hanno chiamato i vicini per avvertirmi che la casa stava bruciando. All’arrivo, una scena da incubo: le fiamme avevano distrutto tutto, proprio tutto».

Il fuoco

Un incendio doloso, nessun dubbio. «Gli attentatori», riprende Pisano, «sono arrivati con uno smeriglio per buttare giù la grata e non dover forzare la porta blindata. E poi hanno cosparso di cherosene qualunque oggetto infiammabile, dai divani ai letti». Le fiamme si sono mangiate ogni cosa all’interno della casa. E hanno anche distrutto gli oggetti contenuti nella veranda. Un disastro. Un trattamento che trasuda un odio infinito. Ma chi può avercela tanto con lei? «Non credo che qualcuno mi odi perché faccio ballo sardo, perché adoro andare in escursione, perché ho giocato a calcio e poi ho allenato i ragazzini, perché faccio parte dei comitati per le feste». La ragione non può che essere una. «Il mio lavoro di vigile urbano: ho iniziato a San Basilio e ora sono dipendente dell’Unione dei Comuni».

Le motivazioni

L’unica motivazione plausibile. Anche se Pisano stenta a crederci. «Faccio questo lavoro da quarant’anni: ho sempre cercato di dialogare, di parlare, di prevenire. Non immaginate quante volte sono stato io stesso a prendere le chiavi di una macchina parcheggiata male per spostarla. Nel centri piccoli si lavora in maniera diversa rispetto alle grandi città: quando è possibile, si cerca di evitare le multe». Ma non sempre è possibile. «Se un’auto è ferma sulle strisce pedonali e non viene spostata, se qualcuno abbandona rifiuti, se viene commesso un abuso edilizio, non si può fare finta di niente». Niente, apparentemente, che possa provocare una vendetta così infame. «Certo, è capitato che qualcuno mi abbia detto ti dda fatzu pagai . Mai avrei pensato che qualcuno sarebbe potuto arrivare a questi livelli».

I danni

Impossibile ipotizzare il nome di un sospetto. E, tutto sommato, ora, non è neanche la cosa più importante. Perché, in quell’incendio, Pisano ha perso davvero tutto. «Ho acquistato questa casa vent’anni fa quando era una quasi una discarica. Pian piano l’ho rimessa in piedi per trasformarla nel mio piccolo paradiso: avevo creato un’area per consentire a mio figlio di lavorare con i cavalli, ho realizzato il mio orto, totalmente biologico, una veranda che era il punto di riferimento per tutti gli amici. Cinque anni fa, finalmente, mi sono trasferito lì con la mia compagna. Ogni volta che potevo, la arricchivo: a ottobre, per esempio, avevo speso un po’ di soldi per gli infissi della veranda». Adesso sono rimasti soltanto cenere e residui di oggetti, dai trapani alle mountain bike, bruciati dalle fiamme.

La situazione

E ora Pisano non ha più niente, assolutamente niente. «Ci stanno ospitando amici ma non vogliamo approfittarne: tutti hanno diritto alla privacy nella propria casa». Arrivano tante testimonianze di affetto. Che, certo, sono molto gradite. Ma serve tanto altro. «Molti amici ci stanno dando una mano: quello che indossiamo, per esempio, ci è stato donato». Ma, in una situazione come questa, forse sarebbe il caso che intervenissero le istituzioni, magari per dare loro un tetto. Temporaneo. «Perché vogliamo tornare a casa nostra». Non sarà facile: Pisano è atteso da un lavoro durissimo. E serviranno tanti soldi anche perché quella casa non era assicurata. Come recuperarli? Magari organizzando manifestazioni destinate alla raccolta di fondi. «Solo che queste cose le ho sempre organizzate io». Forse è arrivato il momento che qualcuno si dia da fare per aiutare lo sfortunato vigile urbano.

