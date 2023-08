La casa giusta? Quasi introvabile 

Il mercato immobiliare a Guspini vive una fase di stallo, con un'offerta non congrua alle esigenze dei guspinesi. Complici anche lo spopolamento e l'aumento generale dei prezzi, in questo momento molti, tra piccoli nuclei famigliari, coppie e persone singole, hanno difficoltà nel trovare la casa adatta e al prezzo giusto.

Tanti degli immobili inutilizzati a Guspini sono vecchi e non abitati da molto tempo. Il paese ha vissuto un crollo del numero degli abitanti negli ultimi trent’anni, in seguito alla chiusura delle miniere di Montevecchio: si è passati da quasi 15 mila agli attuali 11 mila, e le case che prima ospitavano famiglie molto numerose sono poco appetibili per nuclei famigliari ormai più ristretti.

Affitti

«La domanda di appartamenti in affitto è sempre alta», rivela uno degli agenti immobiliari attivi da più tempo nel territorio, Eraldo Lampis: «Ma l’offerta purtroppo è bassa. I proprietari che si affidano alla mia agenzia preferiscono vendere piuttosto che affittare». I prezzi tramite agenzia sono rimasti invariati: «La disponibilità è molto bassa, la maggior parte sono case non di nuova costruzione, per un appartamento non ammobiliato si va dai 300 ai 350 euro al mese, per quelle di più recente costruzione arriviamo anche a 400». Mentre da privato a privato i prezzi aumentano talvolta fino a 450-500 euro, e anche in questo caso il numero di immobili in locazione temporanea è molto limitato.

Compravendite

«Gli immobili in vendita sono tanti – prosegue Lampis – e i prezzi di vendita tendono ormai al ribasso: negli ultimi anni sono scesi del 30 per cento. C'è sempre un equilibrio precario fra gli appartamenti già esistenti, di cui molti non adatti alle attuali famiglie più ristrette, che si vendono a un prezzo medio di 400 euro al metro quadro, e le nuove costruzioni, che vanno dai 700 ai 1.000. Sono cambiate anche le abitudini: il compratore adesso mira a un appartamento isolato, e i tanti appartamenti condominiali rimangono sfitti e chiusi per anni, risultando scarsamente appetibili».

Ristrutturazioni

Anche i costi di ristrutturazione, in linea con l'aumento generale dei prezzi, sono aumentati, arrivando anche ai 1.500 euro al metro quadro per semplici interventi: un'altra fattore che sta disincentivando il recupero di molte strutture esistenti, spingendo tanti futuri inquilini a optare per la costruzione ex-novo.In un paese dove le esigenze abitative sono cambiate, e l'offerta esistente raramente corrisponde a queste esigenze.

RIPRODUZIONE RISERVATA