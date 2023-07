La casa famiglia “Il girasole” ha riaperto i suoi battenti  

La Casa famiglia Il Girasole Fluminimaggiore ha riaperto le porte ai pazienti del territorio. L’inaugurazione della struttura per l’assistenza e la riabilitazione dei sofferenti mentali è stata celebrata ieri mattina.

«Finalmente c’è l’abbiamo fatta – ha affermato Giuliana Campus, direttrice della Asl Carbonia – dopo aver affrontato numerosi problemi burocratici, siamo risusciti a rendere nuovamente operativa una struttura che ha una grande valenza e su cui noi crediamo molto. È indispensabile per la cura dei sofferenti di disturbi mentali. L’equipe che opererà, dovrà ora prendersi cura di loro, farli rivivere, per poi reinserirli nella società». Nella struttura sanitaria, gestita per conto dell’Asl dalla Coop Ctr, saranno ospitati 8 pazienti. «Per noi questo è un grande giorno – ha detto il sindaco Paolo Sanna - voglio ringraziare chi ha creduto, combattuto e lavorato per la riapertura della casa famiglia». In rappresentanza della Regione era presente il consigliere Michele Ennas. Erano presenti soprattutto gli ex lavoratori, che sin dalla chiusura nel gennaio 2019 hanno lottato per riavere il loro posto di lavoro. «La risoluzione della vertenza è frutto solamente della determinazione e perseveranza del gruppo dei lavoratori», hanno precisato Roberto Fallo (Cisl) e Gianni Zedde (Cgil). «La soddisfazione è grande – ha spiegato tra le lavoratrici, Giuseppina Lampis – anche per l’importante servizio sanitario che siamo riusciti a restituire al territorio» .

