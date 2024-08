La casa è un sogno proibito  

Il sogno di una casa a Sanluri è molto diffuso ma non sempre realizzabile. Un trend che va avanti a ritmi elevati da almeno un decennio. Una situazione fortemente squilibrata sul mercato: a fronte di una domanda alta c’è una scarsità di offerta di terreni edificabili che nessuno ha intenzione di urbanizzare. «Se la richiesta di molte famiglie – dice il sindaco di Sanluri Alberto Urpi – che vogliono costruire la casa in città cresce di anno in anno, l’offerta resta bassa. Un limite legato al Piano urbanistico, dove sono tante le zone da lottizzare, manca la volontà dei proprietari. In altre parole il Puc ha ingessato la città: la Regione non dà il via libera a nuovi lotti edificabili se prima non si consumano quelli esistenti».

Gli alloggi

E per andare incontro ai “senza tetto”, il Comune da tempo accelera sulle politiche abitative. È di questi giorni il bando per la vendita di 10 lotti nel Piano di edilizia popolare di via Aldo Moro. La superficie per ciascun alloggio è di 144,53 metri quadrati, costo al metro 108 euro per un totale di 15.641 euro. Le richieste saranno esaminate in ordine di arrivo e terranno conto dei requisiti: il reddito familiare non oltre 46.063 euro annui; l’interessato non deve aver usufruito di altre assegnazioni nelle zone popolari o contributo agevolato da qualsiasi ente pubblico; occorre essere residenti o svolgere attività lavorativa nella Provincia del Sud Sardegna. «A dimostrare quanto sia alta la richiesta – sostiene il sindaco Urpi – basti pensare che abbiamo già ricevuto una cinquantina di richieste. Impossibile soddisfarle tutte. Il blocco di una situazione, al momento senza una via d’uscita, è nato col Puc: tantissime le aree su cui si può costruire, ma i privati non hanno interesse ad urbanizzarle. Da una parte c’è il timore che poi la vendita da 100 a 150 euro al metro non trovi acquirenti, dall’altra preferiscono sfruttarli per uso uso agricolo».

Cultura e turismo

L’assessore comunale con deleghe all’urbanistica e al turismo, Fabrizio Collu, non ha dubbi: «Di pari passo alla promozione turistica e culturale assistiamo alla scelta di tante famiglie, in particolare del Medio Campidano, di vivere a Sanluri. Pronti a realizzare la villetta con giardino, nonostante il costo a metro del lotto di 150 euro e 400 mila a lavori finiti, e nonostante anche i prezzi di costruzione ultimamente sono schizzati per via delle agevolazione del Governo, come il superbonus 110 per cento. Resta il vincolo del Puc: le aree edificabili sono state calcolate fino a una popolazione di 15 mila abitanti. Ancora non ci siamo, anche se la città non soffre lo spopolamento, il numero dei residenti dal 2001 è costante, si aggira sugli 8.500. E il sogno della villetta è stato rimesso nel cassetto».

