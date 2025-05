«La casa è libera ma soltanto per affitti brevi» 

«Abbiamo chiesto ovunque ma tutte le case sfitte di Carloforte sono disponibili soltanto per gli affitti brevi. Qualcuno può affittarci una casa». L’appello, tutt’ora senza esito, lanciato dieci giorni fa da due anziani coniugi di Carloforte, ha mostrato in tutta la sua drammaticità quanto nell’isola di San Pietro e nella maggior parte dei centri del Sulcis Iglesiente si stia facendo complicata la vita di chi cerca una casa in affitto. Perché se è vero che i disoccupati non hanno alcuna possibilità di trovare una casa neanche se hanno alle spalle una famiglia che garantirebbe per loro, il mercato degli affitti brevi, certamente più reddittizio di quelli a lungo termine, sta facendo piazza pulita degli immobili precludendoli anche a chi può esibire buste paga e 730.

«Siamo davanti a un vero dramma – conferma Betty Di Bernardo, assessora ai Servizi sociali di Carloforte – il caso dei signori Cordeddu, tutt’ora alla nostra attenzione, non è purtroppo un caso isolato e, confrontandoci con i colleghi degli altri Comuni costieri, non trova soluzione nemmeno andando fuori dall’isola. Non si possono costringere i privati a fare scelte alternative a propri interessi ma in un Comune dove non c’è suolo pubblico per nuove case popolari e dove quelle esistenti sono in parte state riscattate e l’altra parte è già occupata c’è davvero poco margine di manovra». E infatti anche le agenzie finiscono per eliminare quella fetta di mercato: «Le richieste sono moltissime ma ormai ci occupiamo solo di compravendite – spiega Gianluca Pintore consulente di riferimento della Gp Immobiliare Sardegna che nel Sulcis Iglesiente ha base a Iglesias e Carloforte – l’offerta turistica è in costante aumento, le stagioni propizie si stanno allungando e così chi fa un investimento immobiliare sa che il mercato più redditizio è quello degli affitti turistici che peraltro offre guadagni garantiti in anticipo senza tutte le preoccupazioni di un affitto a lungo termine».

Le storie di chi è rimasto fregato certo non aiutano a migliorare la situazione: «Mia madre aveva affittato regolarmente una casa a una coppia di Carbonia informando i due coniugi che sarebbe stato a tempo limitato – racconta Luisa Garau, giovane oss che vive nella città mineraria – quando la casa è servita a me perchè dovevo trasferirmi con il mio compagno abbiamo dovuto attendere anni per farla liberare nonostante il contratto fosse ormai scaduto, purtroppo la legge non tutela chi fa le cose in regola». Non è certo un problema che riguarda solo il Sulcis: «Ma di sicuro – dice Luisa Massa dell’agenzia Isola dei fenici di Sant’Antioco che opera anche a Portoscuso – il fatto di non sentirsi tutelati ha reso i proprietari di casa più diffidenti. Noi lavoriamo ormai soltanto con gli affitti brevi anche se le nuove normative un po’ li scoraggiano perché costringono a vari passaggi burocratici e a spese per sistemi antincendio e di sicurezza. Regole che prima non c’erano e che avevano spinto tante persone a fare investimenti immobiliari da mettere poi a reddito. Ma piuttosto che passare agli affitti a lungo termine preferiscono tenerli sfitti». L’avvento dei vari siti on line che aiutano a trovare clienti non sta che potenziando il mercato: «Abbiamo una casa su Airbnb – racconta Elisabetta Pinna di Carbonia - si trova nella zona di Porto Botte dove il turismo del kite surf è attivo praticamente tutto l’anno e così, tramite il passaparola degli appassionati, c’è un ricambio continuo. Prima il nostro utente era l’insegnante che stava a casa da settembre a giugno ma con il guadagno non c’è paragone. Non tornerei mai indietro anche perchè si sentono troppe storie di padroni di casa disperati per alloggi sottopagati e, spesso, danneggiati».

