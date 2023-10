«La casa è abusiva: va demolita» 

Le ruspe hanno acceso i motori di primo mattino, dopo che i tecnici dell’Enel avevano staccato la corrente elettrica all’intero edificio. A chiusura di una disputa giudiziaria durata anni, ieri è iniziata la demolizione di un fabbricato abusivo realizzato in località Seguris nel territorio di Arbus.

L’ordine di demolire

A disporre che l’edificio fosse raso al suolo è stata la Procura Generale della repubblica di Cagliari che ha poi chiesto al Nucleo investigativo regionale del Corpo Forestale di seguire nel corso della giornata l’avanzamento dei lavori. Il fabbricato - secondo quanto ricostruito dai forestali - sarebbe stato realizzato abusivamente in un’area ad elevato pregio ambientale e naturalistico. Per questa ragione era scattata la segnalazione alla Procura che aveva ordinato un’indagine. La vicenda giudiziaria che ne era seguita è durata quindici anni, sino a ieri mattina quando le ruspe hanno iniziato a buttare giù i muri.

La sentenza definitiva

I processi sono incominciati nel 2008 e si sono conclusi solo di recente con una sentenza passata in giudicato, dunque inappellabile. Nonostante gli ordini di demolizione, però, la villetta era rimasta al suo posto, tanto che alla fine la Procura Generale ha deciso di muoversi autonomamente, ordinando al Comune di radere al suolo l’edificio. Un gruppo di operai, con martelli pneumatici, hanno iniziato l’intervento, seguiti anche dalla consulente tecnica Sabrina Cucinotta. Per tutto il tempo, una pattuglia del Nucleo investigativo del Corpo Forestale e della Stazione di Guspini, guidato da Franco Balzano, ha controllato che i lavori proseguissero senza intoppi. «Le attività», si legge in una nota della Forestale, «hanno avuto inizio con la messa in sicurezza del sito e lo slaccio dell'energia elettrica, poi proseguiranno con il cosidetto “strip out” del manufatto e la caratterizzazione dei materiali per continuare fino alla completa demolizione».

Le spese al proprietario

Una volta raso al suolo il fabbricato, i calcinacci e le tonnellate di detriti saranno trasportati in una apposita discarica specializzata in rifiuti speciali. Poi l’intera spesa sarà addebitata al proprietario dell’immobile abusivo che ha cercato di opporsi alla demolizione con delle azioni giudiziarie, ma alla fine i giudici hanno dato ragione all’accusa. Nel frattempo sia la Procura Generale che la Procura della Repubblica stanno lavorando ad una mappa degli abusi, definendo quelli che sono già definitivi e passati in giudicato. Non è escluso, dunque, che nelle prossime settimane potrebbe arrivare un nuovo ordine, con tanto di appalto alla società che poi, materialmente, butterà giù gli edifici non sanabili.

RIPRODUZIONE RISERVATA