La casa di riposo riapre e assume venticinque persone 

Si parte a Nuraminis con la selezione del personale da impiegare nella nuova residenza per anziani che aprirà i battenti a settembre, dopo due anni di chiusura dovuta ai lavori di manutenzione.

La cooperativa sociale "Lago e Nuraghe di Senorbì”, che si è aggiudicata l’appalto per la gestione, è alla ricerca di diverse figure professionali (25 persone complessivamente, con la struttura a pieno regime): operatori socio-sanitari (oss), infermieri, educatori, cuochi e addetti al ricevimento. Tutte pedine chiave del nuovo corso della struttura, che si preannuncia all’insegna di servizi qualificati e innovativi rivolti agli ospiti e ai loro congiunti. Dalla applicazione sul telefonino che darà modo di verificare in ogni momento lo stato di salute del loro congiunto, al servizio infermieristico rivolto anche all’esterno, fino alle attività aperte all’esterno e sportelli informativi per la cittadinanza: sono solo alcuni dei servizi in arrivo alla casa anziano di Nuraminis.

«In occasione di questa nuova apertura, la selezione del personale sarà più esigente e innovativa rispetto al solito. I candidati scelti avranno l’opportunità di partecipare a una formazione esclusiva di due settimane presso la nostra prima “Academy Lago e Nuraghe”», spiega Alessio Setti, direttore della struttura. «Le candidature vanno inoltrate esclusivamente via email all'indirizzo job@lagonuraghe.com.». (i. pil.)

