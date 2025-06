La casa di riposo riapre dopo ventotto anni  

L’attesa è stata lunghissima, ben 28 anni. Ma da ieri la città ritrova la casa di riposo “Margherita di Savoia”. Ieri mattina qualche che è stata considerata una delle più grandi incompiute cittadine è stata inaugurata con una cerimonia a cui hanno preso parte amministratori comunali, autorità militari ed ecclesiastiche.

«Oggi, con grande orgoglio, restituiamo alla città un presidio fondamentale per le persone più fragili – ha dichiarato il sindaco Mauro Usai – desidero ringraziare tutti coloro che hanno lavorato con passione e dedizione perché la struttura potesse rinascere, in particolare, il dottor Riccardo Carta, dirigente dell’ufficio Patrimonio e la Cooperativa Medihopes per il prezioso impegno».

Ricordi ed emozioni

Un pensiero speciale è stato dedicato anche all’ex assessore ai lavori pubblici, Vito Didaci, scomparso nel maggio 2023 e impegnato per tanti anni proprio per risolvere i problemi della casa di riposo. «Sono molto emozionata - ha commentato l’assessora al Patrimonio, Giorgia Cherchi – abbiamo raggiunto un risultato straordinario, restituendo alla città una struttura moderna e funzionale, in grado di accogliere le persone più fragili offrendo loro le cure necessarie, e cercando di creare una vera famiglia all’interno della struttura».

La gestione

La struttura sarà gestita dalla cooperativa Medihopes. «Il nostro lavoro – dice la responsabile Marta Tarabella – sarà da oggi, creare una famiglia, nella quale sentirsi a proprio agio, protetti e amati. I nostri ospiti potranno usufruire delle più moderne cure, e troveranno non soltanto professionisti preparati ma un grande affetto e tanta passione per il proprio lavoro». I consiglieri di opposizione, invitati alla cerimonia, non erano presenti per ragioni legate al lavoro, ma in una nota hanno espresso le proprie speranze: «Auspichiamo una gestione sostenibile e duratura - commentano Luigi Biggio e Simone Saiu – magari grazie anche alla scelta di personale qualificato che possa garantire un servizio di eccellenza alla città». Sotto il profilo amministrativo, la parola passa all’assessorato alle politiche sociali che lavorerà insieme alla Medihopes per garantire agli ospiti della struttura la migliore assistenza possibile, cercando di andare incontro alle persone con difficoltà, anche di ordine economico. Gli ospiti del Margherita di Savoia arriveranno fra poche settimane. La struttura potrà accogliere sessanta persone non autosufficienti, o parzialmente non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, stabilizzate e non curabili a domicilio.

RIPRODUZIONE RISERVATA