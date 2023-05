La casa di riposo per anziani diventa una comunità integrata 

Da alloggio per anziani a comunità integrata. Il Comune di Serdiana si appresta a trasformare la casa di riposo di via Eleonora d’Arborea che diventerà una struttura residenziale destinata ad accogliere persone non autosufficienti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio. Nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando per l’individuazione di un concessionario che gestirà la casa integrata per i prossimi 20 anni. La decisione è stata assunta all’unanimità dal consiglio comunale che ha anche approvato il piano economico con l’indicazione dell’impegno finanziario necessario per aprire la nuova struttura.

Le opere di adeguamento dell’immobile e i lavori necessari a realizzare la nuova comunità integrata saranno interamente a carico del concessionario. La spesa stimata è di 700mila euro per il rifacimento degli impianti, la sostituzione degli infissi e, soprattutto, l’adeguamento dei locali che potranno accogliere fino a 25 ospiti.

Per l’efficientamento energetico della casa di riposo, il Comune ha presentato nei mesi scorsi una richiesta di finanziamento al ministero dell’Ambiente. La comunità integrata, rispetto all’attuale casa di riposo, potrà ospitare anche soggetti non autosufficienti. Al suo interno ci saranno operatori socio sanitari e, in caso di necessità, sarà garantito l’intervento di infermieri professionali per le emergenze. Ogni anziano inserito nella struttura godrà di un progetto assistenziale personalizzato.

