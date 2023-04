La casa di riposo è quasi realtà 

Nuova rsa, qualcosa si muove: è arrivata dalla Regione l’agibilità per la nuova residenza per anziani, terminata da più di un anno in via Don Sturzo a Villacidro, ma ancora in attesa di aprire i battenti.

«L’opera ha ottenuto in questi giorni il parere di compatibilità e verifica di funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione regionale e nel giro di circa due mesi si procederà con l’autorizzazione e l’accreditamento della struttura» ha comunicato il gruppo friulano “Sereni Orizzonti”, che ha realizzato la residenza sulla base di un project financing promosso dalla Asl del Medio Campidano. Una formula grazie alla quale i capitali sono garantiti dai privati in cambio della gestione della struttura: dopo una concessione ventennale (prorogabile di 12 anni), la residenza tornerà nella disponibilità pubblica. «Non possiamo che esprimere grande soddisfazione per l’avvio dell’iter finale di messa in funzione della struttura – dice il sindaco di Villacidro, Federico Sollai –. I servizi che erogherà la nuova rsa colmeranno un’esigenza particolarmente sentita dalle nostre comunità. La struttura, inoltre, consentirà di garantire la nascita di nuovi posti di lavoro, che in un territorio come il nostro, con una disoccupazione particolarmente elevata, sono molto importanti».

«Il territorio è particolarmente bisognoso di questo servizio – dichiara Valentino Bortolussi, responsabile dello sviluppo immobiliare di Sereni Orizzonti – la domanda della terza età è molto alta». La nuova struttura ha una capacità ricettiva di 80 posti letto. L’edificio, a due piani, è circondato da un vasto parco attrezzato, interamente percorribile a piedi o con carrozzine e deambulatori. I familiari in visita agli ospiti hanno a disposizione un ampio parcheggio. L’intera struttura è all’avanguardia per ecosostenibilità e risparmio energetico: si colloca in classe energetica A3, e produrrà autonomamente circa 165.000 kWh di energia, oltre il 60% dell’intero fabbisogno. La rsa darà lavoro a circa 50/60 persone, fra infermieri, operatori sociosanitari, fisioterapisti, animatori. Le selezioni sono ufficialmente aperte ed è possibile candidarsi inviando il proprio curriculum a selezioni@sereniorizzonti.it.

