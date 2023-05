La casa di riposo a caccia di nuovi alloggi 

Una casa sicura per 40 anziani che da anni vivono insieme come una grande famiglia nella comunità alloggio dedicata a don Putzu, insieme a operatori sanitari e infermieri. Ma la prima struttura per pensionati costruita in città nel 1963, diventata punto di riferimento dell’intera area metropolitana di Cagliari, non basta più per accogliere tutti i nonnini in cerca di un alloggio anche se temporaneo.

Troppe richieste

«Ogni mese abbiamo circa trenta richieste che però non riusciamo a soddisfare per mancanza di posti disponibili», ha raccontato il responsabile della struttura gestita dall’opera don Orione di Selargius Alessandro Pusceddu durante i festeggiamenti per il sessantesimo anniversario della casa di riposo. Un’emergenza che dura da alcuni anni. «Per questo abbiamo intenzione di ricavare uno spazio dove poter ospitare altri anziani, magari per brevi periodi», ha detto. A disposizione ci sono poco più di 700 metri quadri al primo piano del centro diurno che ogni giorno ospita circa 50 persone con l’Alzheimer e affette da demenza, l’unica struttura della Città metropolitana convenzionata con la Asl. «Di recente abbiamo ricevuto un importante finanziamento dalla Regione che utilizzeremo per rendere più accogliente la casa di riposo», ha annunciato Pusceddu, «e portare avanti un’altra serie di interventi in tutte le strutture che gestiamo a Selargius».

Il mini borgo

L’obiettivo è creare un piccolo borgo all’interno della città, fra campi da calcio e padel - inaugurati di recente e gestiti dall’ex calciatore rossoblù Emiliano Melis - centro diurno, residenza dedicata alla terza età, teatro e oratorio della parrocchia del Santissimo Salvatore. E al centro la piazza dedicata a don Orione, a due passi dal giardino dove martedì è stato posizionato il mezzo busto appena restaurata di don Giuseppe Sampaolesi, e ricordato don Pietro Donzelli che di fatto ha iniziato l’avventura orionina in città.