«La casa di nonna per i più deboli» 

«Venire a sapere che la casa della nonna potrà accogliere chi sta attraversando qualche problema, non può che riempirci il cuore di gioia. Piuttosto che affittarla o venderla, il nostro desiderio era che potesse fungere da punto di riferimento per chiunque si trova in difficoltà». Silvia Martella commenta così la decisione con la quale, ieri, il Consiglio comunale di Villamassargia ha scelto di destinare a fini sociali l’abitazione di via Su Scrianu in cui visse a lungo la nonna Elvira Orrù.

La donazione

Silvia e i suoi parenti avevano recentemente deciso di donare questa abitazione alla comunità di Villamassargia, a circa due anni dalla scomparsa, a ben 101 anni, dell’amata nonna. Non un lascito di poco conto, soprattutto in tempi duri come quelli attuali. «Non siamo benestanti, - spiega Silvia Martella - ma ognuno di noi ha la sua casa e piuttosto che provare a disfarci di quella della nonna preferivamo che questa potesse diventare un luogo sicuro in cui accogliere chi sta attraversando emergenze di qualunque tipo. La giornata contro la violenza sulle donne è appena trascorsa e, da donna, sapere che l’abitazione possa fungere da ancora di salvezza per qualcuna, mi rende particolarmente orgogliosa. Posso parlare anche a nome di nonna Elvira: sono certa che avrebbe tanto apprezzato questa scelta del Consiglio comunale». Una decisione arrivata all’unanimità in una seduta dai toni toccanti che ha visto anche ricordare e commemorare con un minuto di silenzio i giovani Riccardo Lai ed Aurora Marcia, scomparsi sabato nel tragico incidente sulla statale 130. Sentito anche l’omaggio con cui il comandante della stazione dei carabinieri Fabio Fanutza ha donato al Comune il calendario dell’Arma.

L’edificio

L’immobile a due piani di via Su Scrianu diverrà, quindi, un alloggio temporaneo per famiglie e singole persone in difficolta. «Un utilizzo nobile - ha spiegato la sindaca Debora Porrà durante la seduta - che, anche dopo un confronto con i Servizi sociali, abbiamo scelto non legare all’edilizia sociale bensì ad interventi urgenti di natura sociale che comprendono anche la prevenzione delle violenze». Un nuovo servizio insomma, che prende piede a Villamassargia grazie alla donazione di un privato. «Le situazioni difficili - osserva la sindaca - sono presenti in ogni Comune e spesso complesse da fronteggiare: il privato che supporta l’amministrazione nelle politiche di aiuto ai più deboli potrebbe essere un’idea da traslare dappertutto». Intervenendo prima della votazione, l’assessore ai Servizi Sociali Marco Mandis ha espresso profonda gratitudine per l’atto di donazione della dimora: «I nostri concittadini hanno dimostrato grande sensibilità: l’abitazione consentirà anche a chi si trova in difficoltà di non doversi per forza staccare dal nostro tessuto sociale». A favore anche Franco Porcu, unico consigliere di minoranza in aula ieri: «Condivido appieno la decisione. A Villamassargia ci sono tanti casi problematici e avere un punto di riferimento come questo sarà importantissimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA