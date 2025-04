La casa di Maria, l’ultima dimora di Francesco  

Dagli onori e dai potenti della Basilica di San Pietro al tributo più intimo nella casa mariana sull'Esquilino, quella Santa Maria Maggiore dove Francesco veniva a ringraziare e omaggiare la Vergine nell'Icona della Salus populi romani ogni volta che rientrava da un viaggio, da una missione, e dove era venuto già, nella sorpresa generale, all'indomani dell'elezione. Qui si compie il cammino terreno di Bergoglio, tra i suoi amici più umili, poveri, trans, migranti, e le rose bianche di Santa Teresina, il fiore che lui amava. A Santa Maria Maggiore sarà in compagnia di sette altri Papi.

Nel momento in cui la bara ha fatto il suo ingresso in processione nella navata centrale, le telecamere esterne si sono spente. Solo successivamente è stato diffuso un breve video che dà prova degli ultimi riti legati alla sepoltura. L'aspersione del sepolcro, l'impressione dei sigilli, la deposizione nel sepolcro. Rito che si è svolto secondo le prescrizioni dell'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, presieduto dal cardinale camerlengo, Kevin Pharrell, a cui hanno preso parte anche altri porporati, come lo stesso arciprete coadiutore della basilica, il cardinale lituano, Rolandas Makrickas. A suggellare la solennità del tutto anche un drappello di Guardie svizzere. Ora la sua bara dimora nella nuda "terra" come aveva richiesto, coperta da una lapide di pietra ligure, terra di alcuni suoi avi. L'iscrizione è estremamente semplice, Franciscus, in latino.

