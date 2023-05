«La casa di ET è solo in Sardegna»  

Entra nel vivo la candidatura italiana di ET, sostenuta, appunto, dall’Esecutivo, dalla Regione, da tutti gli amministratori del territorio e dell’Isola, e coordinata dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in collaborazione con Enti e Università di tutto il Paese, in prima linea quelle di Cagliari e Sassari. Ieri al T-hotel si è svolto il XIII Simposio della comunità scientifica internazionale, a un anno dalla nascita della “ET Collaboration”, che comprende 1.400 studiosi, 80 unità di ricerca e 206 istituti in 23 nazioni, e di fronte a un pubblico numerosissimo è stata illustrata questa grande sfida per la realizzazione del gigantesco Interferometro sotterraneo nel cuore dell’Isola, sito considerato «perfetto» dagli addetti ai lavori, molto più dell’altra area concorrente, nel Mosa-Reno, al confine tra Paesi Bassi, Belgio e Germania. Il vincitore si deciderà nel 2024.

Nell’affascinante lectio magistralis del Nobel per la Fisica Giorgio Parisi – «l’Italia ha una tradizione antichissima nello studio delle onde gravitazionali» – ci sono tutte le ragioni scientifiche, economiche e sociali, della costruzione in una vecchia miniera ormai famosa a livello internazionale del futuro Rivelatore di terza generazione, mille volte più sensibile delle macchine usate attualmente, e si capisce perché il Governo stia puntando moltissimo su questo «progetto rivoluzionario», per dirla con la ministra Anna Maria Bernini, che ribadisce: «Sos Enattos, Lula, Nuoro, la Sardegna: è qui la casa dell’Einstein Telescope. Per noi, è una priorità assoluta».

«Dai Sumeri, che osservavano il cielo a occhio nudo, ai cannocchiali di Galileo, poi l’invenzione del radiotelescopio nell’immediato Dopoguerra, e pian piano i nuovi telescopi a raggi X sistemati sui satelliti. Ogni volta che si aggiunge un canale si apre un mondo nuovo, e più accresciamo la capacità di questi strumenti, più aumentiamo il silenzio intorno, ci isoliamo dal rumore delle attività umane, più possiamo ascoltare in profondità l’universo e fare scoperte incredibili. L’Einstein Telescope ci permetterà di andare estremamente lontano nello spazio e nel tempo, e di vedere eventi che arrivano all’inizio del Big Bang».

La candidatura

Il sito

«Sos Enattos è il luogo ideale», dice il professor Parisi, alla guida del comitato tecnico-scientifico di ET, ieri presente al convegno. «I punti di forza sono di carattere geologico, perché questa è una delle zone meno simiche al mondo, poi il terreno di granito, estremamente solido ma anche facile da scavare, la scarsa presenza di falde acquifere, la bassissima densità di popolazione e la ridotta attività antropica e industriale. Detto questo, adesso è assolutamente necessario che la presidenza del Consiglio dei ministri prenda un impegno forte, deciso e scritto, da portare – anche con le preziose relazioni internazionali dell’ambasciatore Ettore Sequi, che fa parte del nostro team – in tutte le sedi opportune».

Subito dopo, ecco l’intervento della ministra Bernini, in videoconferenza, che spiega come «un’altra visita in Sardegna è soltanto rinviata». Lo ha già detto in diverse occasioni e lo ripete con forza: «Noi vogliamo l'Einstein Telescope in Italia, a Sos Enattos, lo sottolineo, se non fosse ancora chiaro da tutto quello che abbiamo detto e fatto in questi mesi di impegno, e soprattutto da quello che faremo. Maggio sarà un mese cruciale, e io continuo a sponsorizzare l’iniziativa anche in giro per il mondo, nei prossimi giorni, per dire, lo farò in Giappone».

La Regione

Il presidente della Regione Christian Solinas, in una nota ricorda che «la Giunta ha creduto fin dal principio nella grandezza di questo progetto, strategico per l’Italia, per l’Europa e per lo sviluppo della Sardegna. Tutti uniti, stiamo intensificando la nostra azione a ogni livello, da quello politico e istituzionale a quello scientifico, da quello nazionale a quello locale, per sostenere con decisione la candidatura di Sos Enattos. Quella di oggi è stata una tappa importante verso un traguardo che, passo dopo passo, sentiamo sempre più vicino».

