«La casa devere essere un diritto per tutti» 

«La scelta di far guidare Area a un abitante del Sulcis è un segnale importante perché riconosce al nostro territorio la specificità di essere quello che, in proporzione alla popolazione, presenta il maggior numero di immobili di proprietà Area. Siamo oggi chiamati ad invertire la rotta». Matteo Sestu, classe 1986, una vita tra studio e attività politica, commenta così l’incarico appena ricevuto: da ieri è il nuovo amministratore unico di Area. l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa.

La sfida

Quello che andrà affrontare è un compito arduo, soprattutto a Carbonia e Iglesias ma anche nei centri più piccoli: più è alto il numero degli edifici da gestire, più sale il numero delle problematiche da affrontare. Ma di questo il nuovo amministratore sembra esserne ben consapevole: «Ora avrò bisogno del tempo per analizzare tutte le carte, ma non mi voglio nascondere: Area ha una responsabilità tra le più importanti che possano esserci ovvero garantire il diritto ad avere un tetto sopra la testa, garantirlo a tutti e tutte». Riconosco che Area sino a oggi non sia riuscita ad assolvere sino ad oggi questo compito.

Uno dei problemi più annosi riguarda le graduatorie, con tante persone che lamentano di esservi iscritte da anni senza esser mai arrivate a una soluzione: «Sarà promette – una delle questioni ad avere carattere prioritario». Altro tema caldo riguarda l’occupazione abusiva di molti appartamenti, soprattutto a Carbonia e a Iglesias: «Si sta toccando un altro tema molto importante, sarà mia premura studiare a fondo per conoscere i diversi casi ed intervenire in modo da garantire non solo il rispetto delle regole ma anche la dignità delle persone ad avere un luogo dove vivere».

Il degrado

Continuando a scorrere la lista delle cose che non vanno, non va sottovalutato lo stato di degrado in cui versano molti immobili: «Un altro degli obiettivi principali – prosegue l’esponente di opposizione in Consiglio comunale - sarà provare a dare una risposta rapida al tema delle manutenzioni. Per fare questo bisognerà che il dialogo tra uffici e cittadini sia molto efficace e snello». In molti sono poi coloro che da anni cercano, senza aver risposte, di comprare gli immobili: «Anche su questo non possiamo stare a guardare – prosegue il nuovo amministratore - una volta verificata la correttezza delle pratiche, le abitazioni vanno vendute». Se il problema delle case popolari è molto sentito nelle due città principlali, è vero che anche nel resto del territorio Area presenta, a detta degli utenti e delle amministrazioni, diverse lacune: «Una volta insediatomi mi affretterò a conoscere tutte le diverse realtà per poter impostare un'azione di breve e medio periodo finalizzata alla risoluzione dei problemi».

In ultimo Matteo Sestu lancia un messaggio di speranza; «Lavoreremo per valorizzare al meglio le professionalità di cui dispone e disporrà l'ente, ricordandoci sempre che lo stiamo facendo per garantire la dignità alle persone».

