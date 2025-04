La casa dell’arte non è mai decollata 

La casa dell’arte resta un ricordo. Da anni le amministrazioni che si succedono promettono di individuare e allestire un locale permanente per permettere agli artisti, anziani e giovani, di mettere in mostra le proprie creazioni. Ma lo spazio ancora non c’è.

Il passato

L’esperimento per una casa dell’arte in centro risale a poco più di una decina di anni fa, quando veniva utilizzata la saletta del portico di piazza Roma fra il bar e il teatro Centrale. Era stata una proficua stagione di esposizioni di quadri, sculture, installazioni, foto, con un turn over interessante di artisti che hanno saputo esprimere il valore dell’arte nelle più disparate forme. Poi più nulla (tranne alcune concessioni, come nella Grande miniera, per appuntamenti più o meno istituzionali). Eppure nei programmi elettorali di varie amministrazioni l’individuazione concreta di una sede congrua figurava come obiettivo da raggiungere.

L’attesa

In centro, fra locali comunali o di Area, gli spazi non mancano. «Ma proprio la piazza e le zone centrali – analizza Ielmo Cara, decano degli artisti di Carbonia – sarebbero i siti migliori perché offre una visibilità immediata che in altre posti non avremmo: la saletta sarebbe stata la scelta ideale ma il punto è che non se ne può più di edifici pubblici chiusi che rispecchiano un po’ anche il calo dell’attività artistica in città». È ferma alle garanzie di inizio mandato anche l’artista Rita “Derita” Deidda: «Appena la nuova Giunta si è insediata si era fatta garante della possibile individuazione nella torre Civica di una sede idonea ma sono sorte osservazioni tecniche e l’ipotesi è rimasta sulla carta: ma non sarebbe stato male neppure il locale comunale di via Catania». Non è gli artisti puntino i piedi perché vogliono il centro per capriccio: insistono per una questione di visibilità e di logica.

Le soluzioni

Stefano Masili, altro pittore, era stato fra i primi con Ielmo Cara a inaugurare la stagione delle esposizioni nella saletta dei portici: «Non avendo un centro storico tipo Iglesias, quella sembrava la soluzione consona anche se mancavano i servizi igienici: nel caso in cui dovesse prendere corpo la soluzione della Grande miniera, a prescindere dal fascino del sito, ma sarebbe fuori mano come sede fissa dedicata agli artisti». Una casa un po’ troppo periferica anche per l’artista Salvatore Filia: «Di una residenza artistica ci si è limitati parlarne ma non si è arrivati a nulla di concreto: anche il piano superiore della biblioteca potrebbe prestarsi non in modo occasionale». L’amministrazione sostiene di continuare a occuparsi della questione: «La saletta dei portici – spiega l’assessora al Patrimonio e alla Cultura Giorgia Meli – è inglobata nella gestione del vicino bar: secondo le richieste si potrebbe usare il restaurato ex deposito bici della Grande miniera o la sala Astarte: per le sedi permanenti è in corso un esame delle destinazioni da dare».

