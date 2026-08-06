La casa dell’anziano prende forma 

Inizia il conto alla rovescia per l'apertura della nuova casa per anziani di Carbonia e si scatena il mercato del lavoro: operatori qualificati, infermieri, oss, assistenti stanno iniziando, sia tramite i social sia spedendo e-mail al Comune, a proporre il proprio curriculum nella speranza di essere assunti.

L’attesa

Sono le conseguenze positive di un'iniziativa che, dopo un'autentica odissea, sta per tagliare il traguardo: si tratta della comunità integrata per anziani che sorgerà nell'ex istituto professionale di via Dante. Nato nel 2000 e usato per pochissimi anni, il Comune lo ha risanato con un intervento da un milione. Il progetto, finanziato dieci anni fa, ha poi visto uno stop circa 6-7 anni per una vicenda contorta: parte del grande edificio era destinato anche a centro accoglienza di giovani migranti, ma poi i piani sono cambiati e si è dovuto attendere il nullaosta del Governo. Di fatto i lavori sono finiti dall'estate del 2024 e c'è voluto più di un anno per collaudare, capire che tipo di centro anziani prevedere, indire l'appalto, aggiudicarlo. «L’affidamento è avvenuto in aprile - precisa l’assessora ai Servizi sociali Irina Piras - ora il contratto è all'attenzione degli uffici Appalti, agosto è un mese complicato ma ci siamo». Che sia in dirittura d'arrivo lo ribadisce lo stesso Comune che a sua volta è destinatario (in buona fede, è chiaro) dei curricula inviati da chi cerca impiego: «Ci arrivano - spiega Irina Piras - ovviamente non siamo certo noi a doverli valutare ma la ditta vincitrice: per correttezza rispondiamo agli utenti che è alla società che devono rivolgersi».

L’azienda

La ditta è Casa Melania, azienda con esperienza radicata nel territorio. Gestirà la comunità per anziani (che in città manca dal 2016) partendo senza dubbio da 24 posti letto: il nullaosta del Governo permette di superare questa cifra. Dovrà poi definire quanti posti serviranno come centro diurno, dovrà dotarsi di arredi e attrezzature per ambulatori e laboratori. E avrà facoltà (dopo averlo sistemato) di usare (ad esempio come magazzino o palestra) il seminterrato causa di un'inattesa quanto incredibile sospensione della gara d'appalto: ci si accorse a gara in corso che non era stato completato.

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