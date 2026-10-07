La “Casa della salute” prende vita: riattivati i servizi specialistici 

Prende forma a Villasor la Casa della comunità. Nei mesi scorsi la Asl ha annunciato l’avvio della prima fase di riattivazione del presidio, cominciata con il trasferimento della guardia medica, un traguardo che segnava la ripresa delle attività sanitarie destinate alla cittadinanza trasformando la Casa della comunità in un punto di riferimento. La prima fase prevedeva l’attivazione sia dei servizi sanitari, come l’assistenza infermieristica e l’attività di prelievo, sia di quelli amministrativi, come lo sportello delle cure domiciliari e il Pua (punto unico di accesso). Ora, con l’ultimazione dei lavori di riqualificazione, riprendono i servizi di medicina specialistica: nuovamente attivi l’ambulatorio di oculistica (il lunedì dalle 08.30 alle 15.30) e il punto prelievi (il mercoledì dalle 07.40 alle 09.40); disponibile a breve il servizio di cardiologia. Ai servizi specialistici si aggiunge, poi, l’arrivo di un nuovo medico di base. «Le interlocuzioni con il dottor Patteri, direttore sanitario del nostro Distretto, e con la Asl 8 proseguono: l’obiettivo è ripopolare di medici e servizi la nostra Casa della salute in un momento di grande difficoltà per il sistema sanitario», dice il sindaco Massimo Pinna.

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