La casa della salute intitolata alla dottoressa Maria Adele Sanna 

“Casa della salute Maria Adele Sanna”, questo il nome dell’ospedaletto di Arbus intitolato nei giorni scorsi alla memoria della dottoressa che fino alla fine non si è risparmiata per dedicarsi al lavoro che tanto amava.

L’intitolazione della struttura è stata fortemente voluta dal Comune in ricordo di una sua figlia, pediatra e ricercatrice, prematuramente scomparsa nel 2009, a 54 anni, per un male incurabile. Un riconoscimento per “la sua carica eccezionale di umanità e per tutti gli incarichi che ha portato a termine, clinica, laboratorio, didattica, ricerca”.

In tanti hanno partecipato alla cerimonia: familiari, colleghi del microcitemico, volontari, amministratori, il deputato Gianni Lampis, i due sindaci promotori dell’iniziativa, l’ex primo cittadino Antonello Ecca che nel 2018 deliberò per la dedica alla dottoressa e Paolo Salis che ha concluso l’iter. Applausi quando la mamma, Pietrina Atzori, commossa, silenziosa, composta, ha scoperto la targa: «Ringrazio tutti per il pensiero che avete avuto per mia figlia». L’assessora alla sanità, Sara Vacca ha detto: «Oggi, a distanza di 15 anni, la nostra dottoressa ha riunito la comunità intera per omaggiarla e continuerà a tenerci uniti ricordando le sue doti eccezionali nel rapportarsi con le persone». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA