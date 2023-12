La Casa della salute diventa realtà 

L’enorme foto in bianco e nero che campeggia sull’edificio fa capire il traguardo raggiunto. La struttura che oltre mezzo secolo fa ospitava l’ospedale civile San Francesco adesso rivive nel cuore di Nuoro. In via Demurtas ieri mattina è stata inaugurata ufficialmente la “Casa di comunità”, alla presenza della ministra della Disabilità Alessandra Locatelli. La sanità nuorese cambia approccio: scommette sulla telemedicina. «Una soddisfazione grandissima, il passato viene restituito ai nuoresi ma con un occhio al futuro», afferma il direttore generale della Asl 3, Paolo Cannas: «La centrale di monitoraggio è operativa, per la presa in carico dei pazienti a domicilio. Cambiamo così il paradigma dell’attesa del paziente che sta male».

Nuovo corso

L’ex Inam di via Manzoni, storico immobile a pochi metri dal tribunale, oramai appartiene ai ricordi. Smantellato, in favore della struttura di via Demurtas finemente restaurata e da dove adesso si irradia il futuro di una sanità nuorese che vuole reagire, investendo su tecnologia e idee, sebbene sullo sfondo aleggi inquietante l’arcinota carenza d’organico. «Grazie alla telemedicina andiamo a domicilio a prevenire e ad anticipare le acuzie, i problemi sanitari - puntualizza Cannas -. A parte la centrale di monitoraggio, sono aperti tutti gli ambulatori». Sì, quello che un tempo era il vecchio ospedale a pochi passi dal corso Garibaldi, ora sprizza nuova luce: accentra al suo interno tutte le attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali, nonché la direzione generale dell’Asl. «Questa inaugurazione ha un significato particolare, per me che lavoro con costanza a questo risultato dal 2010 ma ritengo per tutta la popolazione - afferma Gesuina Cherchi, direttrice del Distretto sanitario -. Finalmente tutto l’ex Inam è stato trasferito in questi spazi».

Orgoglio condiviso

Ministra Locatelli ma non solo. Ad avvalorare la portata dell’evento, il taglio del nastro della struttura si è svolto alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, dell’assessore ai Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, del sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, del prefetto Giancarlo Dionisi e dei rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine. «La Casa di comunità permette il potenziamento e la riorganizzazione dell’offerta socio-sanitaria territoriale, in termini di miglioramento della accessibilità ai vari servizi e della qualità complessiva - prosegue Paolo Cannas -. Poi, rappresenta per noi il punto di partenza che ci vede impegnati a costruire “comunità di pratica” efficienti, la mappatura dei processi clinici e logistici come elemento imprescindibile per capire dove innovare». L’assessore Doria aggiunge: «Il messaggio che si leva da Nuoro è il seguente: consegniamo un nuovo tassello per la sanità nuorese e un esempio per quella regionale. Dopo Gavoi, La Maddalena e Ghilarza apriamo una nuova Casa di comunità, in linea con il decreto ministeriale 77 e la riforma territoriale. Nuoro, da questo punto di vista, è un passo avanti rispetto agli altri territori».

Medici cercansi

La tecnologia viene in soccorso di una sanità da tempo in affanno. Le croniche carenze d’organico, però, restano. «Ci mancano almeno 200 persone, tra dirigenti medici, amministrativi, Oss e infermieri», ha detto poche settimane fa il direttore generale della Asl 3, Paolo Cannas. Carlo Doria puntualizza: «Dobbiamo rendere più attrattiva la nostra professione, parlo da medico, con una dignità della remunerazione che deve essere adeguata. Così possiamo sperare di interrompere la migrazione, verso l’estero e le strutture private».

