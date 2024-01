La Casa della musica aspetta le corali e i gruppi di tenores 

La Casa della musica nella ex scuola media di via Tolmino è pronta per accogliere cori vocali, polifonici e gruppi di canto a tenore. Il Comune ha pubblicato il bando per l’assegnazione di aule e spazi dello stabile ad associazioni culturali cittadine senza scopo di lucro, incentrate sul canto. Il provvedimento fa seguito alla delibera di Giunta del luglio scorso, a cui sono seguiti incontri in Comune con i gruppi.

Le sale saranno affidate per un massimo di cinque giorni settimanali dalle ore 18 alle 23. La durata della concessione è triennale, con possibilità di proroga per altri due anni. Le istanze possono essere inoltrate online tramite Spid entro le ore 10 del 20 febbraio con tutta la documentazione richiesta: copia dell’ultimo bilancio-rendiconto approvato dagli organi associativi e, se necessario, delega del rappresentante legale con relativo documento d’identità. La quota è di 300 euro mensili per l’aula a uso esclusivo, in caso di condivisione con altre associazioni il costo è di 180 euro.

Possono presentare la domanda i sodalizi iscritti all’albo delle associazioni culturali del Comune di Nuoro alla data di indizione del bando, regolarmente in attività. (g. pit.)

