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Dorgali.
30 giugno 2026 alle 00:20

La casa della maestra diventa officina delle idee 

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Dorgali ha la sua “officina delle idee”. A casa Mulas, ha aperto le porte nei giorni scorsi un nuovo spazio culturale e collaborativo nato per promuovere lo studio, la lettura, la valorizzazione della storia e della linguistica della Sardegna. L’officina è ospitata nella casa donata alla comunità dalla maestra Zizza Mulas e rappresenta un ampliamento delle attività della biblioteca comunale. Sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 20. All’inaugurazione hanno partecipato la sindaca Angela Testone, e Vannina Mulas, nipote della maestra, oltre a Marina Cei, dirigente dell’istituto comprensivo “Gisellu”. Ad arricchire l’incontro, il contributo musicale di Gavino Murgia, che ha voluto rendere omaggio con la sua musica alla figura di Zizza Mulas e alla sua eredità alla comunità. Nel corso della cerimonia sono stati ripercorsi, tramite ricordi e testimonianze, la vita della maestra e il valore della donazione della sua abitazione, oggi luogo aperto alla crescita culturale. L’evento coincide inoltre con l’arrivo della nuova bibliotecaria. L’officina delle idee è pronta per ospitare studenti, appassionati, cittadini, con una raccolta di volumi dedicati alla Sardegna e uno spazio condiviso che mira a diventare luogo di incontro e ricerca.

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