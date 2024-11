La casa della domotica non ospita più i disabili 

Consentiva ai disabili di imparare ad affrontare la vita quotidiana in una dimensione diversa da quella standard di chi non è costretto su una sedia a rotelle o afflitto da malattie invalidanti. E per un certo periodo, all’inizio, il progetto (benché incompleto ma pieno di sogni) aveva pure funzionato facendo diventare Carbonia un punto di riferimento regionale del settore

Il servizio

Ma da qualche mese, invece, la Casa della domotica rischia di scivolare nel novero delle cattedrali del deserto. I rischi, considerato il flop dei recenti due bandi di gestione, sulla carta esistono ma il Comune promette di voler scongiurare questa possibilità. Proprio il Comune, poco più di una ventina di anni fa, era stato artefice con un milione di euro della ristrutturazione di uno degli alberghi operai di via Costituente: venne in larga parte destinato a Casa della domotica, in quel momento unica in Sardegna, cioè un centro in cui la tecnologia veniva incontro alle necessità dei disabili della gestione dei gesti quotidiani: cucinare, accendere la luce, usare i sanitari, scrivere, leggere in autonomia. Pertanto era dotata di tutti i servizi: cucina, luci, il gas, divani, armadi e letti, tutti collegati a una centralina. Tutto funzionava (e funziona) imparando a usare i pulsanti e grazie a disposizioni logistiche degli arredi a misura di disabile. Un progetto contemplava anche prove di vita in comune: disabili, magari con problemi diversi, avrebbero dovuto imparare come convivere grazie agli ausili della tecnologia.

Lo stop

Per alcuni anni il centro aveva assolto al compito, e gli ausili domotizzati in parte sono stati usati anche dall’ultima associazione, Le Rondini, che sino allo scorso giugno garantiva un centro diurno con mille attività a favore dei suoi ospiti, giovani e adulti, che qui trovavano una nuova casa grazie a una pluralità di programmi. Ma ora l’edificio, con i suoi spazi abbondanti, un grande cortile e stanze enormi, resta semi vuoto: l’associazione ha lecitamente scelto per questioni economiche di proseguire in un locale privato e ora quelle stanze sono desolatamente inutilizzate. In alcune stanze al piano terra la Asl detiene ancora la Neuropsichiatria come all’inizio del percorso, ma nulla più. Così, il progetto dalle grandi ambizioni è pericolosamente a metà del guado: non è mai stato completato, e occorre capire cosa diventerà.

Il Comune

Il primo bando comunale, che prevedeva un canone mensile di 500 euro, è andato deserto. Il secondo, col canone dilazionato dopo due anni, idem. «Non poteva non avere un carattere oneroso – spiega il sindaco Pietro Morittu – perché comunque si prevede attività di impresa che ottiene rette dalle famiglie beneficiarie pur con le coperture economiche degli strumenti di legge: quel che è certo è che quel polo è destinato ad attività socio sanitarie ma c’è una riflessione importante con altri enti». Fra cui principalmente l’azienda sanitaria del Sulcis: «Si cerca di capire come potenziare la struttura per realizzare una domotica tecnologicamente più avanzata di quella realizzata venti anni fa: ma occorre capire se c’è una vera a propria domanda per questi servizi».

Fare una casa completamente domotica costa e il Comune sta sondando il terreno per possibili finanziamenti nazionali o europei. Ma nel frattempo, quello che 25 anni fa era un centro all’avanguardia, assieme a Bologna e Roma, non lo è più. Su un punto il sindaco ha una ferma convinzione: «Non cadrà in malora, ma bisogna vagliare molto attentamente l’uso che se ne vorrà fare».

