«La casa del paziente dovrà diventare primo luogo di cura» 

«Dobbiamo andare a domicilio del paziente, la sua abitazione deve essere il primo luogo di cura». Il nuovo direttore della Asl del Sulcis Iglesiente Paolo Cannas, apre così la prima conferenza socio sanitaria, dopo sua nomina avvenuta meno di un mese fa.

L’incontro

Nella sala conferenze della Provincia, erano presenti il presidente Mauro Usai e i sindaci o assessori dei Comuni del territorio, mentre era assente, per motivi legati al ciclone Harry , la presidente della regione con delega alla Sanità Alessandra Todde, che si è fatta rappresentare dal suo capo di Gabinetto e da componenti dello staff. Chi si aspettava un intervento del nuovo dirigente della Asl centrato sulle criticità degli ospedali è rimasto disorientato: «In vista di una futura riorganizzazione della rete ospedaliera, alla quale sarà comunque riservata la massima attenzione, la priorità strategica individuata è il potenziamento dei servizi territoriali: la medicina di prossimità, la prevenzione, le Case di comunità, la telemedicina e lo sviluppo delle Centrali operative territoriali, fondamentali per garantire una presa in carico più efficace dei pazienti e una gestione appropriata dei percorsi di cura». Paolo Cannas guarda al futuro conscio delle problematiche esistenti ma con una certa dose di ottimismo: «È un’azienda che deve recuperare tempo sulla parte organizzativa: abbiamo le risorse per valorizzare le professionalità presenti e procedere con l’attribuzione degli incarichi a tutti i livelli. Abbiamo un foglio bianco su cui poter disegnare insieme a tutti la sanità di domani».

Il dibattito

Soddisfazione da parte dei presenti. Per Mauro Usai «i è ripreso un discorso già avviato e ora bisogna con un occhio guardare la contingenza e l’urgenza per risolvere i problemi dell’oggi e con l’altro dedicarsi alla programmazione per una sanità pienamente rispondente alle norme e ai livelli essenziali di assistenza». Sulla stessa linea il sindaco di Carbonia Pietro Morittu: «Le nostre rivendicazioni erano già all’interno delle linee programmatiche del direttore – ha detto -. Auspichiamo che entro fine anno siano risolte le tante criticità esistenti e possa essere costituita l’azienda nella sua organizzazione sanitaria e amministrativa». Il sindaco di Carloforte Stefano Rombi invita ad intervenire su alcuni casi specifici che interessano il suo Comune e non solo: «Siamo in una fase molto grave con gravi assenze, come ad esempio le guardie mediche e i medici di base. Lavoriamo per porci rimedio». Per il sindaco di Nuxis Romeo Ghilleri «bisogna iniziare con un programma serio che guardi anche al basso Sulcis con un occhio di riguardo anche alle Rsa».

