La Casa del fanciullo riapre le porte 

Un luogo d’incontro che unisce intere generazioni di monserratini torna finalmente a fiorire. La storica “Casa del Fanciullo” ha riaperto ufficialmente i suoi battenti a un anno dalla chiusura, restituendo alla comunità un pezzo fondamentale della propria storia educativa, sociale e spirituale. La struttura rinasce oggi come oratorio, sotto la guida attenta e vigorosa di don Walter Onano, parroco della parrocchia di San Giovanni Battista de La Salle.

La benedizione di Baturi

Al taglio del nastro era presente una folta rappresentanza di cittadini, a testimonianza di un legame mai spezzato con questo presidio. Il momento solenne si è svolto alla presenza anche dell’arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi e dell’assessore comunale all’Urbanistica Piergiorgio Massidda.«Siamo entusiasti – dichiara un emozionato don Walter Onano – perché questo spazio sarà molto più di un semplice oratorio. Abbiamo a disposizione un campo per il calcetto e per il basket e anche un teatro che sarà utilizzato per spettacoli non solo oratoriali. La Casa del Fanciullo tornerà a essere uno spazio importantissimo e vivo per tutta la comunità di Monserrato».

Donata alla parrocchia dalla Confraternita dei Fratelli delle Scuole Cristiane, la struttura continua la tradizione educativa iniziata il 9 ottobre 1960 quando i Lassalliani, guidati da Fratel Terenzio Mastrecchia, arrivarono in una Monserrato segnata dalla povertà del dopoguerra per offrire accoglienza ai bambini bisognosi.

La rinascita

Oggi come allora, ragazzi e famiglie avranno l’opportunità di incontrarsi, confrontarsi e crescere insieme, partecipando a percorsi educativi, spirituali, culturali e ricreativi. Un concetto ribadito con forza anche da Baturi durante la benedizione: «Don Walter e i suoi collaboratori hanno costruito una casa, un luogo in cui l’affetto e l’amore non devono mai mancare. Che sia per Monserrato una casa di impegno, di riposo e anche un bellissimo luogo di festa». «Questo è un luogo dove i giovani possono dedicarsi ad attività che, oltre al valore ludico, offrono importanti stimoli culturali» ha commentato l'assessore Piergiorgio Massidda. Per Monserrato si apre così una nuova pagina di condivisione e speranza.

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