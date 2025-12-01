La Casa del fanciullo ospiterà l’oratorio 

Da storica scuola a nuovo oratorio e centro pastorale: tornerà a vivere la “Casa del Fanciullo”, l’istituto fondato nel 1960 dai Fratelli delle Scuole Cristiane, diventato nel corso dei decenni uno spazio caro a intere generazioni di monserratini. Una realtà che rischiava di andare perduta, da quando, a giugno, si è conclusa l’esperienza scolastica a causa della mancanza di iscrizioni.

L’annuncio

Ma l’eredità di quella che è stata una vera e propria istituzione per Monserrato non poteva essere dimenticata: «È con profonda gioia che annuncio alla città e a tutta la nostra comunità parrocchiale la rinascita di un luogo che ha segnato in maniera indelebile la storia educativa e sociale del nostro territorio», rende noto don Walter Onano, parroco della chiesa di San Giovanni Battista de La Salle. «La Casa del Fanciullo è stata affidata in dono dalla Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane alla nostra parrocchia, perché continui a essere un punto di riferimento per i giovani e le famiglie».

Lo sarà ospitando i circa 200 bambini e ragazzi che frequentano il catechismo a La Salle, e che presto potranno lasciare il capannone di via Seneca per trasferire l’attività comunitaria nella ormai ex scuola elementare in via Tito Livio, a lungo «rifugio, luogo di crescita, di dignità e promozione sociale», continua don Walter. «Oggi, a distanza di oltre sessant’anni da quanto tutto ebbe inizio, quel carisma educativo torna a fiorire. La Casa del Fanciullo rinasce come oratorio e centro pastorale al servizio della città. Uno spazio aperto, inclusivo, dinamico, dove i ragazzi potranno giocare, crescere e incontrarsi, dove le famiglie potranno sentirsi accolte. Monserrato ha bisogno di luoghi che sappiano custodire l’umano, coltivare relazioni, educare al bene».

La storia

Una tradizione che affonda le radici molto lontano. Era l’ottobre del 1960 quando i Fratelli delle Scuole Cristiane, guidati da Fratel Terenzio Mastrecchia, giunsero in una Monserrato ancora segnata dalla povertà del dopoguerra. La loro missione educativa prese forma tra i bambini disagiati, offrendo accoglienza, istruzione e speranza all’interno della Casa del Fanciullo, divenuta poi la scuola elementare parificata “E. Pintus”. Dal momento della chiusura, sei mesi fa, l’ambiente sembrava destinato a restare soltanto un ricordo, invece continuerà a far parte del presente e futuro del paese. «Ai ragazzi voglio dire: questo sarà il vostro spazio. Lo riempiremo di sogni, di incontri, di esperienze», conclude il sacerdote. «Ma perché ciò avvenga, abbiamo bisogno della vostra presenza e del vostro entusiasmo».

