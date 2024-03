La casa del delitto alle vittime di violenza 

La casa del suo sacrificio servirà ad aiutare le donne e i bambini vittime di maltrattamenti e porterà il suo nome. L’indirizzo è via della Pineta numero 4, un grande edificio con un cortile dove Elisabetta Naddeo è stata uccisa il 27 ottobre del 2002. Diventerà una struttura comunale con finalità sociali e sarà dedicata ad Elisabetta. Ieri pomeriggio il Consiglio comunale di Tempio ha deciso di accettare (all’unanimità) la donazione dell’immobile e la delibera immediatamente esecutiva (presentata dalle assessore Anna Paola Aisoni e Monica Liguori) sarà presto la base di partenza di un importane progetto. Il sindaco Gianni Addis ha spiegato in aula: «I familiari di Elisabetta un mese fa sono venuti nella casa comunale e hanno chiesto di incontrarmi. Così ho avuto una conversazione con loro e mi hanno spiegato il senso del loro gesto che il Comune di Tempio è onorato di accettare». La struttura di via della Pineta sarà utilizzata ad esclusive finalità sociali. Spiega Anna Paola Aisoni: «Una parte per gli appartamenti destinati alle famiglie seguite dal Centro antiviolenza e un altro settore per le persone diversamente abili che vogliano avere una loro casa e una vita autonoma. Il gesto della famiglia Naddeo trasforma il dolore in amore e gioia». L’immobile donato al Comune di Tempio era stato pignorato dai legali della famiglia Naddeo al responsabile del femminicidio ed era entra nel patrimonio pubblico.

