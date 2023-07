La casa del custode e l’ex camionista: «Isolato ma sto bene»  

Sotto il ponte ci si conosce tutti. Si condivide la disperazione e pure la gioia altrui, che alla fine diventa la propria. Così Massimo - ex camionista nato a Sant’Avendrace e cresciuto a San Michele -, che «ha finito di scontare» è motivo d’orgoglio per gli inquilini invisibili all’ingresso della città, dove il caldo feroce di questi giorni è la preoccupazione minore.

È stato tra i primi ad arrivare, senza tenda: ha occupato il vecchio casello abbandonato e l’ha sistemato dandogli una parvenza di normalità. Con la porta blindata, la statua di Padre Pio, una sfilza di immagini sacre appese alla pareti, il divanetto nel salotto e una tenda a separare cucina, ripostiglio e zona notte. «Certo, non è giusto occupare abusivamente, ma non avevo altra possibilità», spiegò qualche anno fa quando ci accolse nella “sua” casa invisibile. «Mi sono rimboccato le maniche, ho pitturato le pareti, ho rifatto le tubature per l’acqua, sistemato ogni stanza. Non è male. Sono un po' isolato dal mondo, ma almeno così nessuno mi disturba». Era il 2017 e aveva 55 anni, oggi è ancora lì, a vivere da invisibile sotto il cavalcavia dove non arriva neanche il sole e il fine pena di uno diventa festa per tutti.

