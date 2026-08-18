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San Gavino.
19 agosto 2026 alle 00:45

La Casa del Carnevale in un capannone, scatta la protesta 

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È stata lanciata la campagna civica “Il Capannone x tutti” per chiedere che venga individuata una soluzione alternativa alla realizzazione della futura Casa del Carnevale, evitando il cambio di destinazione d'uso del capannone polivalente e una spesa prevista di circa 200mila euro da fondi del bilancio comunale. La struttura infatti oggi ospita attività sportive praticate da numerosi cittadini ed è inoltre individuata dal Piano Comunale di Protezione Civile come struttura di accoglienza in caso di emergenze.

«La nostra iniziativa – dichiarano Lorenzo Argiolas e Angelica Caboni, alcuni dei promotori – non nasce per contrapporre il carnevale allo sport o ad altre esigenze della comunità. Al contrario, crediamo che San Gavino Monreale possa e debba trovare una soluzione capace di tutelare tutte queste realtà, senza costringere i cittadini a scegliere tra interessi che meritano pari attenzione».

Nei prossimi giorni prenderà il via la raccolta firme. «L'obiettivo della campagna – spiegano Argiolas e Caboni - è promuovere un confronto costruttivo e partecipato, nella convinzione che la valorizzazione del carnevale storico sangavinese e la tutela del capannone polivalente non siano obiettivi alternativi, ma possano trovare una sintesi nell'interesse dell'intera comunità». (g. pit.)

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