La “Casa del carnevale” divide il paese 

Da oltre 40 anni a San Gavino si preparano bellissimi carri allegorici in cartapesta, ma manca una casa del Carnevale visto che le ex casermette, ovvero lo spazio fino a oggi disponibile, sono vecchie, pericolanti e fatiscenti. Ecco perché l’amministrazione comunale ha pensato di realizzare un grande hub per i lavori di preparazione della sfilata nel capannone che si trova di fronte all’ospedale.

Una scelta che divide però il paese perché questo spazio viene utilizzato dalle società sportive e in passato è stato destinato anche ad emergenze sanitarie come la somministrazione del vaccino anti Covid.

Il malcontento

Una decisione che sta generando un forte malcontento. Così va avanti una petizione per chiedere al Comune di fare marcia indietro, con quasi 500 firme raccolte. L’amministrazione, tuttavia, va avanti per la sua strada e ha messo in bilancio 200mila euro per la realizzazione della Casa del Carnevale. Con una recente determinazione ha affidato all’ingegnere Christian Atzei l’incarico per la redazione del progetto esecutivo e la direzione dei lavori. Il tutto per una spesa complessiva di poco più di 18mila euro.Il sindaco Stefano Altea spiega la finalità dell’intervento: «Nel programma elettorale avevamo promesso la realizzazione di un hub culturale legato al mondo del Carnevale, dalla realizzazione dei carri ai laboratori di cartapesta, spazi espositivi e tante altre occasioni di socialità».

Un intervento urgente

Il capannone polivalente, aggiunge, «è stato individuato come luogo ideale per questa finalità con un enorme risparmio economico rispetto a tutte le altre ipotesi. La sola realizzazione ex novo di una struttura simile avrebbe avuto un costo superiore ai due milioni di euro. L’urgenza di una simile operazione nasce poi dallo stato di pericolo delle ex casermette dove storicamente sono stati realizzati i carri e dall’esigenza di completare i carri entro l’inizio di febbraio. La petizione in corso si fonda su informazioni che non corrispondono al progetto che verrà realizzato. Avremo modo pubblicamente di mostrare le ragioni che hanno portato alla scelta».

L’opposizione

Dure critiche arrivano dal consigliere di minoranza Nicola Orrù: «Questa scelta, già ampiamente discussa in consiglio comunale, non trova il parere favorevole della maggior parte dei cittadini, in certi casi neanche dei carristi diretti interessati. Le perplessità su questa decisione sono parecchie: si rischia di precludere uno spazio pubblico utile per tantissime attività».

Soluzioni alternative

Intanto la petizione, promossa da Lorenzo Argiolas e Angelica Caboni, chiede che venga individuata una soluzione alternativa per la realizzazione della futura Casa del Carnevale, evitando il cambio di destinazione d’uso del capannone e scegliendo soluzioni alternative per la costruzione dei carri allegorici. Attualmente la struttura ospita attività sportive praticate da numerosi cittadini ed è inoltre individuata dal Piano comunale di Protezione civile come struttura di accoglienza in caso di emergenze.

RIPRODUZIONE RISERVATA